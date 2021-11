Ostatni rajd sezonu 2021 potwierdził dominację kierowców w Yarisach WRC. Od pierwszego odcinka specjalnego na prowadzeniu zmieniali się Ogier z Elfynem Evansem, czyli pretendenci do tytułu w klasyfikacji kierowców. Do zmiany lidera dochodziło sześciokrotnie, a przed ostatnim dniem rywalizacji dzieliło ich zaledwie pół sekundy. Na przedostatniej próbie Brytyjczyk obrócił się i stracił kilka sekund, których nie miał szansy już odrobić. Zwyciężył Ogier, który jechał ze świadomością, że każde miejsce na podium to dla niego gwarancja ósmego tytułu w karierze, a drugiego za kierownicą Yarisa WRC.

- Ciężko jest opisać emocje, które nam towarzyszą. To był tak wyczerpujący sezon, w którym daliśmy z siebie wszystko w walce o mistrzostwo. Ale dla takich chwil to robimy. Dziękuję całemu zespołowi, bo bez nich nic nie byłoby możliwe. Ciężko pracowali na tak niesamowite wyniki dla Toyoty. Dla mnie to wzruszający moment, bo wiem, że tu się kończy nasza wspólna kariera z Julienem. Nie mogliśmy jej zakończyć lepiej - powiedział Ogier.

Dla duetu Ogier - Ingrassia było to piąte zwycięstwo tym roku. Oprócz Rajdu Monzy wygrali też w Monte Carlo, Chorwacji, na Sardynii i w Kenii. Francuski duet zwyciężył razem łącznie w 54 rajdach w WRC. Sezon 2021 był ich ostatnim przejechanym wspólnie. Ogier wystartuje w 2022 roku w wybranych rundach z zespołem TOYOTA GAZOO Racing, a Ingrassia kończy swoją przebogatą karierę rajdowego pilota.

Evans i Scott Martin ukończyli rajd na drugim miejscu i dzięki nim po raz piąty w sezonie dwie załogi w Toyotach stały na najwyższym stopniu podium. Brytyjski duet był najszybszy w Portugalii i Finlandii, a rok kończy z tytułami wicemistrzowskimi wśród kierowców i pilotów.

Kluczową rolę w zdobyciu przez Toyotę mistrzostwa świata w kategorii producentów odegrali Kalle Rovanperä i Jonne Halttunen. Fińska załoga wygrała swoje pierwsze rajdy w karierze (w Estonii i w Grecji), a podczas ostatniej rundy sezonu pojechali z myślą o zespole, jadąc bezbłędny rajd i dowożąc dziewiątą lokatę. Na siódmym miejscu Rajd Monzy ukończyli Takamoto Katsuta i Aaron Johnston startujący czwartym Yarisem WRC w ramach TGR WRC Challenge Program.

Toyota piąty raz mistrzem świata producentów

Toyota po raz piąty została mistrzem świata producentów w rajdach samochodowych, dzięki czemu na liście wszech czasów awansowała na trzecie miejsce. Był to drugi tytuł mistrzowski dla zespołu zdobyty z Yarisem WRC. Wygrana w Rajdzie Monzy była 26. i zarazem ostatnim zwycięstwem tego auta w rajdowych mistrzostwach świata. Od 2022 roku samochód zostanie zastąpiony przez hybrydowego GR Yarisa WRC Rally1, zbudowanego w oparciu o nowe przepisy najwyższej kategorii rajdowej.

Po raz trzeci w historii i pierwszy w erze Yarisa WRC Toyota zdobyła komplet tytułów mistrzowskich, czyli wśród kierowców, pilotów oraz producentów. Poprzednio dokonała tej sztuki w sezonach 1993 i 1994 z modelem Celica.

- Bardzo ciężko pracowaliśmy na to, by zdobyć komplet tytułów. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim członkom zespołu i jestem z nich dumny. To czego dokonali wspólnie Sébastien i Julien jest po prostu niesamowite. W 2018 roku jako kierowca zdobyłem razem z zespołem tytuł mistrzowski. Powtórzyć to osiągnięcie trzy lata później, ale już jako szef zespołu, to dla mnie wyjątkowa chwila. Wygraliśmy w tym roku dziewięć rajdów i w piękny sposób żegnamy się z tą generacją samochodów - powiedział Jari-Matti Latvala, szef TOYOTA GAZOO Racing WRT.

Gratulacje przesłał prezydent Toyota Motor Corporation i założyciel zespołu, Akio Toyoda.

- W każdym rajdzie przynajmniej jedna załoga w Yarisie WRC zajmowała miejsce na podium. Dzięki naszym załogom każdy rajd śledziłem pełen emocji i z wiarą w zwycięstwo. Niesamowita walka dwóch załóg w Toyotach do samej mety to jak spełnienie marzeń. Gratulacje dla mistrzowskiej załogi, Sébastiena i Juliena, dziękuję kierowcom i pilotom za pracę w tym sezonie. Jari-Matti Latvala wspaniale pokierował zespołem, który z rajdu na rajd cały czas ulepszał Yarisa WRC. W ostatnim starcie samochód był lepszy niż kiedykolwiek wcześniej. Bardzo się cieszę - napisał.

Czytaj również: Kajetanowicz wicemistrzem świata WRC 3