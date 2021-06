Od momentu powrotu do WRC w 2017 roku aż do końca zeszłego sezonu prowadzeniem programu Toyoty zajmował się Tommi Makkinen. Do bazy w Puuppoli - rodzinnym mieście czterokrotnego mistrza świata - dołączono w 2018 roku oddział w Tallinie. W Estonii odbudowywano i serwisowano Yarisy WRC między rundami światowego czempionatu. Prace rozwojowe prowadzono w Finlandii.

Jesienią zeszłego roku w Jymsa, koło Jyvaskyla, otwarto nową, większą siedzibę rajdowego zespołu Toyoty. Jak informuje fiński dziennik Keskisuomalainen, teraz pod jednym dachem skoncentrowana zostanie cała działalność ekipy, a baza w Tallinie nie będzie już potrzebna. Wieści potwierdził Jari-Matti Latvala.

- W Jyska mamy halę o powierzchni 8 tysięcy metrów kwadratowych i spokojnie się tam zmieścimy - powiedział Latvala. - Zaoferowaliśmy estońskim pracownikom przeprowadzkę do Finlandii i żaden z nich jeszcze nie odmówił.

Toyota po dublecie w Rajdzie Sardynii posiada w dorobku 231 punktów i o 49 oczek wyprzedza Hyundaia. W klasyfikacji kierowców dwa pierwsze miejsca zajmują Sebastien Ogier [106] i Elfyn Evans [95].

