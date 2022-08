Reprezentanci Toyoty - Elfyn Evans i Scott Martin zajęli drugie miejsce w dziewiątej odsłonie Rajdowych Mistrzostw Świata. Ich koledzy zespołowi Esapekka Lappi i Janne Ferm finiszowali na trzeciej pozycji.

Evans i Martin objęli prowadzenie w belgijskim rajdzie po wypadku partnerów - Kalle Rovanpery i Jonne Halttunena. Jednak przebita opona oraz kara za dziesięciosekundowe spóźnienie na start jednego z oesów sprawiły, że piątkową część Ypres Rally ukończyli na trzecim miejscu. W sobotę awansowali na drugą pozycję. Następnie starali się gonić Otta Tanaka i Martina Jarveoję, ale ostatecznie ustąpili duetowi Hyundaia o pięć sekund.

Podsumowanie Ypres Rally: Tanak i Jarveoja drugi raz z rzędu

- Nigdy nie można być w pełni zadowolonym z drugiego miejsca, ale ogólnie za nami bardzo udany weekend - powiedział Evans. - Było kilka niefortunnych zdarzeń, które kosztowały nas trochę czasu, ale to część gry.

- Samochód spisywał się dobrze i fajnie, że byliśmy w walce od początku rajdu - dodał. - Ostatniego dnia zrobiliśmy kilka dobrych kroków naprzód w kontekście ustawień. W niedzielę staraliśmy się wywierać presję na Otta, ale było to trudne zadanie przy niezbyt dużej ilości kilometrów, które nam pozostały. Zgodnie z oczekiwaniami odrobiliśmy trochę czasu, ale to nie wystarczyło.

Czytaj również: Uznany protest Mikkelsena

Lappi komentując swoje trzecie miejsce przekazał: - Jestem bardzo zadowolony z pracy, jaką wykonaliśmy w ten weekend. Trzecia pozycja w tym rajdzie to świetny wynik dla nas i również dla zespołu. Tak naprawdę nie spodziewałem się takiego wyniku przed tymi zawodami, nie będąc tu od ośmiu lat. Nie byliśmy najszybsi, ale inni kierowcy popełniali błędy, a my żadnego, co się w końcu opłaciło.

Liderzy mistrzostw Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen mocno pokiereszowali Toyotę GR Yaris Rally1 zaliczając spektakularną rolkę w piątkowy poranek. Zespół zdołał odbudować samochód i Finowie wrócili do jazdy następnego dnia. W niedzielę zdobyli punkty za pierwsze miejsce na Power Stage.

- Oczywiście nie był to najlepszy weekend w naszym wykonaniu, ale sezon był dobry do tego momentu, a błędy czasem zdarzają się - powiedział Rovanpera. - Po piątkowej kraksie myślę, że zrobiliśmy wszystko co mogliśmy jako zespół, aby pozbierać się i podziękować mechanikom za świetną pracę, jaką wykonali naprawiając samochód. Na Power Stage nie było łatwo przycisnąć po wcześniejszej dość bezpiecznej jeździe, ale udało się zdobyć pięć punktów, co oznacza, że nasza przewaga w klasyfikacji mistrzostw nie zmniejszyła się zbytnio. Musimy nadal uzyskiwać dobre wyniki, poczynając już od Grecji.

Kolejną odsłonę mistrzostw świata będzie stanowił Rajd Akropolu w terminie 8-11 września.

Video: Podsumowanie Ardeca Ypres Rally Belgium