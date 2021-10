Oes Arvaja jest nowością dla całej stawki. W rundzie mistrzostw świata używany był - choć pod inną nazwą - po raz ostatni w latach 90. minionego stulecia. Droga jest wąska, a podłoże stosunkowo miękkie.

Na dystansie niemal 13,5 km najszybsi byli Evans i Martin. Brytyjczycy o 1,7 s wyprzedzili zespołowych kolegów: Kalle Rovanperę i Jonne Halttunena. Craig Breen i Paul Nagle stracili 3,1 s.

- Samochód pracuje bardzo dobrze. Generalnie wszystko idzie dobrze. Musimy wprowadzić kilka zmian w notatkach przed drugim przejazdem. Może być lepiej - komentował Evans.

- Wygląda na to, że jest poprawa. Na węższej drodze i z większą przyczepnością samochód działa lepiej - wyjaśnił Rovanpera.

- Jeśli mistrz świata [Tanak] mówi, że to limit, trudno pojechać szybciej. Teraz pojechaliśmy niemal idealnie. Nie mogę zrobić wiele więcej - przyznał Breen.

Ott Tanak i Martin Jarveoja zremisowali z Esapekką Lappim i Janne Fermem [+3,7 s]. Sebastien Ogier i Julien Ingrassia [+8,1 s] wyprzedzili Thierry’ego Neuville’a i Martijna Wydaeghe’a o 1,6 s.

- Notatki nie były złe. Nowy oesy zawsze są trudne. To już nasz limit - zapewniał Tanak.

- Sam nie wiem. Musimy poczekać na pozostałych. Brakuje nam trochę mechanicznej przyczepności. Wydaje się, że trudno będzie mocniej przycisnąć - mówił Lappi.

- Ten odcinek różni się nieco od innych. Tutaj wyczucie było lepsze, ale ogólnie nie jest to dla nas najlepszy rajd - przyznał Ogier.

- Czysty przejazd. Chwilami wypadamy jednak z rytmu. Trzeba nad tym popracować - zapowiedział Neuville.

Za Gusem Greensmithem i Chrisem Pattersonem [+23 s] oraz Adrienem Fourmauxem i Alexandrem Corią [+24,5 s] próbę ukończyli najszybsi w WRC 2 - Mads Ostberg i Torstein Eriksen [+31,4 s].

- Mam coraz więcej problemów z samochodem. Musimy coś zmienić - zapowiedział Greensmith.

- Sporo luźnego szutru na środku drogi, więc nie było łatwo. Jednak to dobre doświadczenie. Samochód działa bez zarzutu - meldował Fourmaux.

W klasyfikacji generalnej przewaga Evansa wzrosła do 4 s. Tanak jest trzeci [+6 s]. Rovanpera ma do odrobienia 18,6 s. Lappiemu brakuje do rodaka 4 s.

Teemu Suninen i Mikko Markkula stracili 2,4 s do Ostberga. Trójkę kategorii skompletowali Jari Huttunen i Mikko Lukka [+3 s]. Z sobotnią częścią rajdu pożegnali się Nikołaj Griazin i Konstantin Aleksandrow. Rosjanie uszkodzili drugą oponę, a wzięli z serwisu tylko jeden zapas. Georg Linnamae i James Morgan zwiedzali rów i musieli skorzystać z pomocy kibiców. Strata przekroczyła 4 minuty.

W WRC 3 remis na szczycie: Emil Lindholm i Reeta Hamalainen oraz Eerik Pietarinen i Marko Salminen uzyskali taki czas rezultat. W generalce te dwie załogi dzieli ponad 47 s.