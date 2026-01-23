Przejdź do głównej treści
WRC Rajd Monte Carlo

Toyoty wciąż dominują

Wyniki finałowego odcinka porannej piątkowej sekcji Rajdu Monte Carlo umocniły na prowadzeniu Olivera Solberga i Elliotta Edmondsona.

Piotr Furman
Edytowano:
Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Autor zdjęcia: TOYOTA GAZOO Racing

Poranną pętlę zamknął odcinek La-Batie-des-Fontes – Aspremont, który jest doskonale znany z ubiegłorocznej edycji. Na trasie miejscami zalegał śnieg, ale więcej było błota wyciągniętego z cięć przez pierwsze załogi.

Środkowy w pętli Saint-Nazaire-le-Desert - La Motte-Chalancon wygrali Elfyn Evans i Scott Martin, którzy pokonali o 4,8 s Sebastiena Ogiera i Vincenta Landaisa oraz o 18,6 s Adriena Fourmaux i Alexandre Corię.

Czwarty czas należał do Solberga i Edmondsona. Załoga Toyoty dotarła do mety z uszkodzoną przednią oponą i straciła do zwycięzców próby 27,2 s.

Z kolei OS6 wygrali już Solberg i Edmondson. Szwedzko brytyjska para pokonała o 8,8 s Thierry’ego Neuville’a i Martijna Wydaeghe. Trzeci czas wykręcili Fourmaux i Coria [+16,8 s]

W połowie piątkowego etapu prowadzą Solberg i Edmondson. Przewaga duetu Toyoty nad zespołowymi kolegami – Evansem i Martinem - wynosi już 1.04,2. Na prowizorycznym podium utrzymują się Ogier i Landais [+1.39,9].

- O mój Boże! Miejscami to było czyste szaleństwo. Miałem trzy opony z kolcami, bo na początku był śnieg, ale pod koniec na trasie zalegało już tylko błoto – relacjonował Solberg.

- To nie był zły poranek, chociaż na koniec mieliśmy sporo błota i miejscami nawet śniegu – powiedział Evans.

- Miejscami było za wolno. Rywale będą mieli mniej śniegu i błota, więc pewnie pojadą szybciej. Robimy co możemy – podsumował Ogier.

Oglądaj: Rajd Monte Carlo 2026 - Etap 1

Umiarkowanie zadowoleni z poranka są Neuville i Wydaeghe [+1.56,6], którzy o 31,6 s wyprzedzają Fourmaux i Corię. Solidne szóste miejsce zajmują tegoroczni debiutanci w Rally1, Jon Armstrong i Shane Byrne [3.02]. Dwa defekty opon zaliczyli dziś Takamoto Katsuta i Aaron Johnston, siódmi w wynikach [+4.24,5].

- Cieszę się, że tu jestem. To był czysty przejazd, chociaż miejscami jechało się jak na szutrze – mówił na mecie Neuville.

- Trudne warunki, bo na trasie zalega sporo błota pośniegowego i momentami samochód jechał gdzie chce. Nie było jednak tak źle – przekazał Fourmaux.

- Staraliśmy się trzymać czystych fragmentów trasy, ale w koleinach ze śniegu i błota zwalniałem, bo ciężko było przewidzieć przyczepność – powiedział Armstrong.

- Nie wiem, gdzie załapałem tego kapcia. Nie mam pojęcia jak to się dzieje – skomentował kolejny defekt opony Katsuta.

Ósme miejsce utrzymują Hayden Paddon i John Kennard [+4.40,5]. Za nimi plasuje się najszybsza załoga WRC2, Leo Rossel i Guillaume Mercoiret [+6.07,9]. Na dziesiąte miejsce w generalce i drugie w WRC2 awansowali Nikołaj Griazin i Konstantin Aleksandrow.

- Bardzo przyjemnie jedzie się tym samochodem i wszystko jest ok oprócz tych oesów – żartował Paddon.

- Myślałem, że złapałem kapcia, ale okazało się, że wszystko jest ok – powiedział Rossel.

Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot po OS6 zajmują 22. miejsce w klasyfikacji ogólnej i 10, w Rally2 [+6.49,5]. Błażej Gazda i Michał Jurgała znajdują się na 28. miejscu w generalce i są trzecią załogą klasy RC3. Do liderów, Ghjuvanniego Rossiego i Kyliana Sarmezana tracą 2.00,5.

Wyniki po OS6:

1. Oliver Solberg/Elliott Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 1:28.21,8
2. Elfyn Evans/Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 +1.04,2
3. Sebastien Ogier/Vincent Landais Toyota GR Yaris Rally1 +1.39,9
4. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +1.56,6
5. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria Hyundai i20 N Rally1 +2.28,2
6. Jon Armstrong/Shane Byrne Ford Puma Rally1 +3.02
7. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +4.24,5
8. Hayden Paddon/John Kennard Hyundai i20 N Rally1 +4.40,5
9. Leo Rossel/Guillaume Mercoiret Citroën C3 Rally2 +6.07,9
10. Nikołaj Griazin/Konstantin Aleksandrow Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale +6.39,1

więcej wkrótce...

