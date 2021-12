Andrea Adamo opuścił ekipę z Alzenau na początku tego miesiąca, a prezes Hyundai Motorsport - Scott Noh, został tymczasowym szefem zespołu.

Serwis DirtFish opierając się na swoich źródłach wewnątrz Hyundaia przekazał, że Noh nie ma ambicji do prowadzenia zespołu i intensywnie jest poszukiwany ktoś nowy na stanowisko, które piastował Adamo.

- Ktoś z doświadczeniem i technicznym zrozumieniem Fowlera byłby bardzo interesujący - powiedział rozmówca portalu DirtFish.

To, czy Hyundai mógłby zwabić Fowlera odpowiedzialnego za rozwój Yarisa, z którym Toyota zdobyła mistrzostwo świata, to już inna sprawa. Fowler miał trudne relacje z Adamo, ale blisko współpracował z dyrektorem technicznym Hyundaia Christianem Loriauxem, gdy byli w M-Sporcie.

Należy rozumieć, że w Hyundai Motorsport jest pragnienie jak najszybszego uporządkowania kwestii organizacyjnych.

- Wczoraj. To moment, kiedy trzeba było to zrobić, a w rzeczywistości tydzień temu - dodał anonimowy rozmówca z Alzenau. - Minęło już dziesięć dni, a brak jakiegokolwiek ruchu w tym temacie jest bardzo zły. To jest kluczowy czas dla zespołu i okres, kiedy potrzebujemy przywództwa.

