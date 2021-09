Czwartkowy odcinek testowy rozegrany został w deszczowych warunkach, a na trasie zalegało dużo błota. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak, którzy walczą o mistrzostwo świata w kategorii WRC 3, pokonali shakedown sprawdzając ustawienia samochodu przed właściwą rywalizacją, która mierzyć będzie blisko 300 kilometrów.

Na dzisiejszy wieczór zaplanowano pierwszy odcinek specjalny. O godzinie 17:08 czasu polskiego ruszy miejska próba po ulicach Aten, o długości niespełna jednego kilometra, dedykowana kibicom. Na piątek organizatorzy zaplanowali pięć odcinków specjalnych – przejeżdżany dwukrotnie OS Aghii Theodori (17,54 km) oraz Loutraki (19,40 km), Thiva (23,27 km) i Elatia (11,65 km). Największą trudnością tego dnia będzie brak serwisu. Zawodnicy będą zdani tylko na swoje własne umiejętności serwisowania auta.

– Jest zimno, pada deszcz, nie takiej pogody spodziewaliśmy się w Grecji. Przypomina mi się trochę Rajd Walii. To będą bardzo trudne warunki, szczególnie dla naszych opon. Rajd Akropolu nigdy nie był łatwy, można powiedzieć, że była to najtrudniejsza runda w kalendarzu i tak też jest tym razem. Warunki są jednak takie same dla wszystkich, więc pozostaje robić swoje, jechać i cieszyć się rywalizacją - powiedział Kajetan Kajetanowicz.

- My podczas testów zrobiliśmy wszystko, by dobrze przygotować się do walki, choć podczas tego rajdu, podobnie jak w Turcji, nie na wszystko mamy wpływ. Czynnik losowości jest tutaj zdecydowanie wyższy niż podczas innych rund. Nasi rywale łatwo nie odpuszczą, ale doskonale wiemy, o co gramy, mamy świetny samochód i ogromne serce do walki. Gorąco wierzę, że uda mi się przedłużyć świetne wspomnienia, które mam właśnie stąd – dodał kierowca LOTOS Rally Team.

