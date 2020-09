Trudny weekend dla M-Sport Ford

Przed rajdem załogi fabrycznych Fiest WRC nie miały możliwości zaliczenia tylu testów co ich rywale. W takich okolicznościach zespół jest usatysfakcjonowany zanotowanymi wynikami.

Lappi i Janne Ferm nie czując się pewnie na szybkich odcinkach specjalnych, skupili się na czystej jeździe. Suninen i Jarmo Lehtinen nie mogli znaleźć rytmu, ale udało im się stopniowo przyśpieszać, szczególnie podczas ostatniego dnia rajdu. Greensmith i Elliot Edmondson początkowo jechali wolniej o sekundę na kilometrze od swoich kolegów, później zniwelowali tę stratę do 0,2s.

Zespół mocno chwali wynik Adriena Fourmauxa. W swoim dopiero piątym starcie w rajdzie szutrowym za kierownicą samochodu czteronapędowego, Forda Fiestę Rally2 doprowadził na drugim miejscu do mety w klasyfikacji WRC 2.

- Myślę, że osiągnęliśmy w miniony weekend to co chcieliśmy. Wróciliśmy do startów w rajdach i do rytmu - powiedział Richard Millener, szef zespołu. - Do tego Adrien pokazał imponującą jazdę za kierownicą Forda Fiesty Rally2 i wspaniale było zobaczyć, jak zdobył kolejne zasłużone podium w WRC 2.

- Biorąc pod uwagę, jak małe ma doświadczenie na szutrze, wynik jest jeszcze bardziej imponujący. Prowadząc początkowo w rajdzie, zaprezentował osiągi samochodu i udowodnił, że ma talent.

- Jeśli chodzi o główny zespół, wiedzieliśmy, że ciężko będzie walczyć o czołowe rezultaty - nie ukrywał. - Nie mieliśmy luksusu przeprowadzenia testów na tym samym poziomie, co nasi rywale. Do tego, kiedy nie jesteś w walce, robi się trudniej. Wiem, że wszyscy nasi trzej kierowcy cieszyli się z powrotu za kierownicę i jestem przekonany, że na następnych zawodach będziemy mocniejsi.

Jeśli chodzi o Rajd Estonii, który zadebiutował w kalendarzu mistrzostw świata i wznowił WRC 2020, dodał: - Na koniec, w imieniu całego zespołu, chcę podziękować organizatorom, którzy w ten weekend zorganizowali niesamowity rajd. Jeśli spojrzeć na to, co udało im się osiągnąć w tak krótkim czasie, jest to niezwykle imponujące, zwłaszcza w obecnych okolicznościach. Udowodnili, że zasługują na miejsce w kalendarzu. Jedynym minusem jest, że nie mogliśmy tym w pełni dzielić się z kibicami.