Raanitsa to drugi najdłuższy oes tegorocznej edycji rajdu. Do przejechania były niemal 23 kilometry. Najlepiej na tym dystansie spisali się Tanak i Jarveoja, powiększając łączną liczbę zwycięstw do siedmiu. Za Estończykami dojechali walczący o trzecie miejsce: Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe [+6,1 s] oraz Sebastien Ogier i Julien Ingrassia [+9,1 s].

- Oczywiście można mieć frajdę, ale chodzi o rywalizację. Nie ma miejsca na frajdę. Pełno kurzu - stwierdził Tanak.

- Wygląda na to, że dobór opon działa. Przyczepność niezła, ale wisiało sporo kurzu. Utrzymałem rytm, ale nie było łatwo - meldował Neuville.

- Zupełnie inny oes. O to chodzi - o jazdą, a nie przetrwanie w koleinach - opowiedział Ogier.

Craig Breen i Paul Nagle zameldowali się na mecie z czwartym rezultatem [+10,7 s]. 0,4 s więcej stracili liderzy: Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen. Elfyn Evans i Scott Martin zmieścili się w szóstce [+12,4 s].

- Staramy się, jak możemy. Straciliśmy trochę czasu w kurzu - informował Breen.

- Możemy być szybsi, ale zwolniliśmy. Sporo wibracji od opon, więc byliśmy ostrożni - przyznał Rovanpera.

- Trudno. Opony już się kończyły. Czysty przejazd, ale oczywiście można było spisać się lepiej - komentował Evans.

Gus Greensmith i Chris Patterson [+29,5 s] wyprzedzili Teemu Suninena i Mikko Markkulę o 4,3 s. Pierre-Louis Loubet i Florian Haut-Labourdette stracili do Tanaka 46,9 s.

W rajdzie Rovanpera wyprzedza Breena o 45,2 s. Trzeci jest Neuville [+1.24,5], a czwarty Ogier [+1.39,7].

Marco Bulacia i Marcelo Der Ohannesian zapisali na swoje konto oes w WRC 2. Wyprzedzili Madsa Ostberga i Torsteina Eriksena o 2,2 s. Adrien Fourmaux i Renaud Jamoul skompletowali podium [+3 s]. W generalce prowadzą Andreas Mikkelsen i Ola Floene. Ostberg traci 33,4 s, a Bulacia jest jedynie 0,4 s za Norwegiem.

W WRC 3 najszybszy był Aleksiej Łukjaniuk, pilotowany przez Jarosława Fedorova. Mikko Hekkila i Topi Luhtinen stracili 13,2 s. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak uzupełnili podium [+15 s]. Po oesie Łukjaniuk ma nad Kajetanowiczem 2.17,4 przewagi.