Po 70 latach goszczenia w regionie Varmland, Rajd Szwecji zmienił swoją bazę. Aby upewnić się, że rywalizacji towarzyszyć będą prawdziwie zimowe warunki, przeprowadzono się na północ, do miasta Umea, położonego nad Zatoką Botnicką Morza Bałtyckiego.

Organizatorzy 69. edycji zimowego klasyka przygotowali dziewiętnaście odcinków specjalnych (dwa odwołano jeszcze przed startem imprezy). Ostatnią próbę, dodatkowo punktowany Power Stage, wygrali Ott Tanak i Martin Jarveoja.

- Trudno podsumować ten weekend. Wydaje mi się, że wydarzyło się coś, co nie powinno się przytrafić w sporcie. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość - mówił rozczarowany Tanak, nawiązując do błędu w zestawie hybrydowym.

Dla Rovanpery i Halttunena to trzecie zwycięstwo na najwyższym szczeblu rajdów samochodowych. W zeszłym sezonie duet wygrywał w Estonii i Grecji. 21 lat temu w Rajdzie Szwecji triumfował Harri Rovanpera, pilotowany przez Risto Pietilainena.

- Jestem bardzo zadowolony. Nie sądziłem, że pójdzie nam aż tak dobrze. Wielkie podziękowania dla zespołu. Samochód był świetny, a ja miałem dużo pewności. Nie mam ochoty na wielkie świętowanie. Ludzie w Ukrainie mają za sobą ciężki tydzień. Wierzę, że mają dużo siły i nadziei w tych trudnych czasach - powiedział Rovanpera.

Drugie miejsce obronili Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe [+22 s]. Dla belgijskiego kierowcy to czwarte podium w szwedzkiej rundzie mistrzostw świata i 51 w ogólnych statystykach startów na tym poziomie rozgrywkowym.

- Podium powinno być normalnością, ale oczywiście po Monte Carlo mieliśmy trudne chwile i bardzo dużo pracowaliśmy. Chciałbym podziękować wszystkim w zespole. Nie mogę doczekać się kolejnych startów - cieszył się Neuville.

Esapekka Lappi i Janne Ferm, którzy zaliczą większość sezonu 2022 dzieląc się autem z Sebastienem Ogierem i Benjaminem Veillasem, zmieścili się na podium [+30,6 s]

- Wiele to dla mnie znaczy. Drugie miejsce nie było najważniejsze. Gdybym je dostał, w porządku, ale ryzyko było za duże. Podium było celem i się udało. Dziękuję zespołowi za samochód - opowiadał Lappi.

Tuż za podium rajd ukończyli Takamoto Katsuta i Aaron Johnston. Strata do Rovanpery wyniosła 2.29,4. Gus Greensmith i Jonas Andersson podobnie jak na alpejskich oesach, wywalczyli w Szwecji piątą pozycję [+3.20,4]. Niezły weekend mają za sobą Oliver Solberg i Elliott Edmondson. Była szansa na czwarte miejsce, jednak wczorajsze problemy z samochodem zepchnęły ich dwa oczka niżej [+5.39,4].

- Próbowałem, ale w jednym miejscu popsułem hamowanie. Najważniejsze, że tu jesteśmy. Dziękuję zespołowi za bardzo dobry samochód. Na razie jeszcze nie mogę walczyć z najlepszymi, ale mam nadzieję, iż w przyszłości to będzie możliwe - komentował Katsuta.

- Początek roku jest dobry. W Monako było w porządku, ale Szwecja jest dla mnie najtrudniejsza. Mamy dwa miejsca w piątce. Dziękuję zespołowi - mówił Greensmith.

- Zrobiłem kilka błędów. Nie był to czysty przejazd i byłem zbyt ostrożny. Ogólnie weekend był fajny. Pojechałem autem królewskiej klasy w domowej rundzie. Nadal musimy naciskać. Możemy się uśmiechać. Prędkość mamy - opowiedział Solberg.

Andreas Mikkelsen i Torstein Eriksen zajęli siódme miejsce w klasyfikacji generalnej [+7.11,1], ale ważniejszy jest triumf w WRC 2. Norwegowie zaliczyli dublet - miesiąc temu wygrali Rajd Monte Carlo. Za rodakami dojechali Ole Christian Veiby i Stig Rune Skjermoen [+7.34,3], którzy niemal do samego końca naciskali na swojego mentora.

- Świetny rajd. Cieszy mnie też wynik Ole Christiana. To był naprawdę fantastyczny weekend - przekazał Mikkelsen.

- To był fantastyczny weekend. Niewykluczone, że walka z Andreasem była tą najfajniejszą w mojej karierze. Próbowaliśmy, ale takie są rajdy. Mieliśmy frajdę i dziękuję zespołowi - opowiadał Veiby.

Dwa ostatnie miejsca w czołowej dziesiątce generalki również przypadły załogom walczącym w WRC 2. Podium tej kategorii skompletowali Jari Huttunen i Mikko Lukka [+8.14,2], a za Finami dojechali Estończycy - Egon Kaur i Silver Simm [+8.24,8].

- Podium było planem. Podziękowania dla zespołu. Nie mieliśmy żadnych problemów, ale ja popełniłem za dużo błędów - mówił Huttunen.

- Jesteśmy zadowoleni. Celem było podium, ale zabrakło jednej pozycji. Wczoraj mieliśmy trochę problemów z silnikiem. Musimy poprawić jazdę na przyszłość - podsumował Kaur.

Michał Sołowow, pilotowany przez Macieja Barana, w swoim dwunastym starcie w Rajdzie Szwecji dojechał na szesnastej pozycji w klasyfikacji generalnej, ósmej w WRC 2 i pierwszej w podkategorii Masters.

W WRC 3 Junior - odmienionym JWRC - triumfowali Jon Armstrong i Brian Hoy. Pojedynek Fiest Rally3 trwał do ostatnich metrów. Lauri Joona i Mikael Korhonen zajęli drugie miejsce. Różnica na mecie wyniosła jedynie 2,7 s.

Liderem tabeli kierowców stał się Rovanpera z 46 punktami. Drugi jest Neuville [32], trzeci Loeb [27], a czwarty Greensmith [20]. Wśród zespołów producenckich prowadzi Toyota [83], przed M-Sport Ford [59] i Hyundaiem [47].

Trzecią rundą sezonu 2022 będzie Rajd Chorwacji, zaplanowany w dniach 21-24 kwietnia.