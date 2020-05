Trzy rajdy nie wystarczą

Francuz jest liderem po pierwszych trzech imprezach tego sezonu i potencjalnie byłby w stanie zdobyć siódmą koronę mistrza świata, gdyby w tym roku nie było już więcej rajdów.

Chociaż nie ma pisemnego zapisu w regulaminie FIA określającym liczbę rajdów, kiedy sezon WRC można uznać za mistrzostwa świata, zarówno promotor, jak i dyrektor rajdowy FIA, Yves Matton, mówili o co najmniej siedmiu wydarzeniach.

Jeśli chodzi o Ogiera, pozostaje nieugięty. Nie chce być mistrzem po trzech rajdach.

- To za mało - powiedział Ogier dla serwisu DirtFish. - Trzy rundy to zdecydowanie za mało.

Kierowca Toyoty sugeruje również, aby przyjrzeć się dawniejszym sezonom i liczbie zawodów w kalendarzach.

- Patrząc na lata 90., było kilka sezonów, w których mistrzostwa składały się tylko z ośmiu rajdów. Jeśli teraz dojdzie do takiej sytuacji, wciąż możemy mówić, że to mistrzostwa świata. Gdy faktycznie tak się stanie, niewłaściwym będzie stwierdzenie: „Ach, to był skrócony sezon i ten gość lub tamten nie zasłużył na tytuł”.

- Będzie tak samo dla wszystkich. Oczywiście chcielibyśmy zaliczyć pełny sezon, ale tak się nie stanie i musimy być zadowoleni z tego co uda się zrealizować - dodał.

Najbliższą planowaną rundą jest Rajd Finlandii na początku sierpnia.

- Najważniejsze jest obserwowanie rozwoju sytuacji. Uważam, że jeśli niektóre sporty już pracują nad pewnymi koncepcjami, również i my będziemy musieli mieć pomysł na wznowienie sezonu. Jestem pewien, że promotor i FIA już nad tym pracują. To jednak nie takie proste. Międzynarodowe wydarzenia do zorganizowania w tej chwili są bardzo skomplikowane. Spodziewam się, że będziemy kontynuowali starty. To jednak nie będzie normalny sezon i nie liczyłbym na więcej niż dziesięć rajdów.

- Udało się pojechać już trzy rajdy i z tej perspektywy możemy uważać się za szczęściarzy, ponieważ w innych cyklach to się nie udało. Jest szansa na kolejne. Mówi się o siedmiu lub ośmiu rundach, a to lepsze niż nic - zakończył.

- Osobiście dla mnie wyłonienie mistrza po trzech rajdach nie jest właściwe. Pracujemy nad zmianą przepisów, które będą wymagać organizacji minimum siedmiu rund. W tym sezonie nadal brakowałoby czterech rajdów - mówił na początku maja Matton.

Sebastien Ogier ma 8 punktów przewagi nad Elfynem Evansem i 20 nad Thierry Neuvillem.