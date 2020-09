Przenosiny Rajdu Szwecji związane są z poszukiwaniem bardziej zimowych warunków. Rozegranie tegorocznej edycji wisiało na włosku, a ostatecznie rywalizacja odbyła się na znacznie skróconej trasie. Interweniował nawet Jean Todt, mówiąc, iż taka sytuacja nie może się już powtórzyć.

Szwedzi posiadają kontrakt na organizację rundy WRC do sezonu 2022 włącznie. Glenn Olsson, dyrektor rajdu, wybiera się w przyszłym tygodniu na północ kraju, by osobiście zapoznać się z kandydaturami. Organizatorzy z regionu Jämtland pokusili się nawet o przygotowanie mapy z wytyczonymi 43 różnymi odcinkami, które są w promieniu 60 km od bazy rajdu [Östersund] i mogłyby być włączone do programu rundy mistrzostw świata. Pozostałe dwie propozycje to Umeå w regionie Västerbotten oraz Luleå w Norrbotten, zdecydowanie najbardziej wysunięta na północ ze wszystkich kandydatur.

W sezonie 2021 rajd prawdopodobnie pozostanie w regionie Värmland.