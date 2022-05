Poranną sekcję kończył odcinek Amarante - prawdziwy „gigant”, biorąc pod uwagę standardy obecnych rund światowego czempionatu. Załogi zmierzyć się musiały z blisko 38 kilometrami.

Rytm zmieniał się kilkukrotnie. Urozmaicona była również nawierzchnia z trzema łącznikami o utwardzonej nawierzchni - dwoma asfaltowymi i jednym z kostką brukową.

Z wyzwaniem w postaci najdłuższego odcinka tegorocznego Rajdu Portugalii najlepiej poradzili sobie liderzy imprezy: Elfyn Evans i Scott Martin. Brytyjski duet pokonał Otta Tanaka i Martina Jarveoję o 4,6 s. Trójkę skompletowali Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen [+8,2 s]. Czwarty czas wykręcili Takamoto Katsuta i Aaron Johnston [+13,4 s].

- Nie było łatwo. Piaszczyście i trudno było o trakcję. Straciliśmy rytm kilka razy - komentował Evans.

- Opony spisały się dobrze, ale było bardzo dużo luźnego. Brak jakiejkolwiek linii. Ale w porządku - przekazał Tanak.

- Trochę nie zadziałało z oponami. Jesteśmy już na limicie - informował Rovanpera.

- Bardzo gorąco! Nie jest miło w samochodzie. Poza tym w porządku - opowiadał Katsuta.

Po pierwszej sobotniej pętli Evans ma w zapasie 18,4 s nad Rovanperą. Katsuta awansował na najniższy stopień podium [+1.19,9].

Na czwarte miejsce spadli Dani Sordo i Candido Carrera, najlepsi z obozu Hyundaia. Hiszpanie tracą do Katsuty jedynie 3,5 s. Piątkę zamykają Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe [+2.19,1]. Na szóstej pozycji utrzymują się Pierre-Louis Loubet i Vincent Landais [+3.02,9] - najwyżej sklasyfikowana załoga M-Sport Ford. Niespełna 10 s za kolegami są Craig Breen i Paul Nagle [+3.12,6].

- Bardzo gorąco. Bardzo wymagający oes. Mieliśmy miękkie opony i straciliśmy przyczepność. Taka spisuje się świetnie. To fajny gość i zasłużył na to - stwierdził Sordo.

- Przejechaliśmy bardzo dobrze. Samochód spisywał się odpowiednio. Oczywiście nawierzchnia jest coraz luźniejsza i nie było łatwo z tymi oponami, ale naprawdę dobrze nam poszło - mówił Neuville.

- Zły wybór opon. Jesteśmy na twardych, więc brakowało trakcji. Jednak jeszcze długa droga przed nami i wiele się może zdarzyć - wyjaśniał Loubet.

- W kurzu było bardzo źle. Musiałem zwalniać w wielu miejscach. Katastrofa - narzekał Breen.

Ósme miejsce należy do Gusa Greensmitha i Jonasa Anderssona, kompletnie niezadowolonych z poranka [+3.19,0]. Tanak i Jarveoja są dziewiąci [+4.06,4]. Estończycy zyskali pozycję po kapciu Adriena Fourmauxa i Alexandre’a Corii [+6.01,2].

- Praktycznie nie miałem przyczepności. Nie jest idealnie. W zasadzie to tragiczny poranek - martwił się Greensmith.

- Nie wiem, jak to się stało. To był bardzo powolny kapeć. Podejrzewam, w której sekcji, ale nie wiem, który to był zakręt. Mam nadzieję, że nie powtórzymy tego na drugiej pętli - przekazał Fourmaux.

Odcinek w WRC 2 zapisali na swoje konto Yohan Rossel i Valentin Sarreaud. Teemu Suninen i Mikko Markkula stracili 7,7 s. Trójkę skompletowali Oliver Solberg i Elliott Edmondson [+11,6 s].

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak wykręcili czwarty rezultat [+23,6 s]. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk stracili do Rossela 52,6 s.

Po pętli na czele jest Suninen, ale Rossel traci do niego już tylko 9,2 s. Na podium wrócił Kajetanowicz [+47,3 s]. ZSS wreszcie zwrócił Polakowi czas za jazdę w kurzu podczas jednego z wczorajszych odcinków specjalnych. Rezultat z OS6 poprawiono o 55 s. Marczyk widnieje na szóstej pozycji [+3.38.0].

W WRC 3 Junior (JWRC) nadal prowadzą Sami Pajari i Enni Malkonen. Strata Lauriego Joony i Mikaela Korhonena wzrosła do ponad 6 minut.

