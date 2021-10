Sezon 2022 rozpocznie nową erę w rajdach samochodowych. Auta królewskiej klasy - nazwane Rally1 - wyposażone będą w napęd hybrydowy. Zgodnie w obietnicą promotora daną rywalizującym zespołom harmonogram składać się będzie z trzynastu rund.

Rywalizacja ruszy tradycyjnie - w drugiej połowie stycznia - od Rajdu Monte Carlo. W lutym w programie widnieje Rajd Szwecji, z nową bazą w mieście Umea. Po udanym tegorocznym debiucie, miejsce w kalendarzu zachowali Chorwaci.

Późną wiosną rajdowa karuzela uda się do Portugalii i Włoch. Początek lata to wyprawa na kenijskie bezdroża, po której na załogi czekają dwa bardzo szybkie rajdy: Estonii i Finlandii oraz impreza asfaltowa bez zatwierdzonej aktualnie lokalizacji. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że WRC zawita do Irlandii Północnej.

Rajd Akropolu ponownie odbędzie się w pierwszej połowie września, a po nim zaplanowano podróż do Nowej Zelandii. WRC wróci do wyspiarskiego państwa po 10 latach.

Walkę o tytuły na światowych odcinkach zakończą rundy w Hiszpanii oraz Japonii.

Zatwierdzono również wyposażenie wszystkich aut Rally1 w specjalne kamery AISC [Artificial Intelligence Safety Camera]. Kamera montowana we wnętrzu samochodu, z obiektywem skierowanym na trasę, będzie nieustannie skanować odcinek specjalny i jego bezpośrednie otoczenie, identyfikując kształty i analizując pozycje zajmowane przez kibiców. Będzie to pomoc dla delegata ds. bezpieczeństwa przy radzeniu sobie z niebezpiecznymi sytuacjami.

Ponadto w książce drogowej każdego rajdu zostaną zaznaczone strefy i fragmenty trasy, które trzeba będzie przejechać w trybie w pełni elektrycznym.

Kalendarz WRC 2022:

1. Monte Carlo 20-23 stycznia

2. Szwecja 24-27 lutego

3. Chorwacja 21-24 kwietnia

4. Portugalia 19-22 maja

5. Włochy 2-5 czerwca

6. Safari 23-26 czerwca

7. Estonia 14-17 lipca

8. Finlandia 4-7 sierpnia

9. do potwierdzenia 18-21 sierpnia

10. Grecja 8-11 września

11. Nowa Zelandia 29 września - 2 października

12. Hiszpania 20-23 października

13. Japonia 10-13 listopada