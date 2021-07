Ogier zapowiedział, że po tegorocznym sezonie ograniczy swoją obecność na światowych odcinkach specjalnych. Francuz chce wziąć udział jedynie w wybranych rajdach i zaliczyć maksymalnie pół sezonu.

W połowie roku Ogier, pilotowany przez Juliena Ingrassię, pewnie prowadzi w tabeli. Duet wygrał cztery z sześciu rozegranych rajdów. Ze zgromadzonymi 133 punktami ma w zapasie 34 oczka nad zespołowymi kolegami z Toyoty: Elfynem Evansem i Scottem Martinem.

Droga po kolejny tytuł wydaje się być mało skomplikowana. Gdyby parze Ogier/Ingrassia udało się wywalczyć w tym roku ósmy laur, w przyszłym pojawiłaby się szansa na wyrównanie rekordu Sebastiena Loeba i Daniela Eleny.

Ogier zapewnia jednak, że żaden tegoroczny wynik nie wpłynie na jego decyzję, a ta zakłada mniejsze zaangażowanie w WRC.

- To był dobry początek sezonu. Wygranie czterech z sześciu rajdów jest pewnym osiągnięciem, ponieważ rywalizacja jest obecnie na wysokim poziomie - powiedział Ogier. - Jest fajnie i mam sporo frajdy, ale jak już wspominałem, mam już inne plany na przyszłość i inne priorytety.

- Żaden wynik sportowy nie zmieni mojego zdania. Z pewnością dam z siebie wszystko, by zdobyć ósmy tytuł i pierwsza połowa sezonu była udana, ale wciąż jest wiele punktów do zdobycia, więc musimy utrzymać rozpęd.

- Zostawię sobie furtkę, by pojechać jakiś rajd. Może to będzie tylko jeden, a może kilka. Gdybyśmy dysponowali już kalendarzem, byłoby oczywiście łatwiej. Pewne na 100 procent jest to, że w przyszłym roku chcę mieć więcej wolnego niż teraz.

- Zobaczymy, co uda się dopasować do mojego kalendarza, by utrzymać poziom adrenaliny i się nie zanudzić. Jak każdy, również i ja, potrzebuję trochę adrenaliny. Gdy prowadzisz taki tryb życia, nie możesz się nagle zatrzymać. To byłoby trudne. Muszę znaleźć odpowiednią równowagę na przyszły rok, aby być szczęśliwy pod każdym względem.

Pochodzący z Gap kierowca już nie raz wspominał, że nawet po rozstaniu z WRC chciałby zachować związki z Toyotą. Celem jest występ w 24 godzinach Le Mans.

- Nie jest tajemnicą, że moim marzeniem jest Le Mans i wyścigi torowe, jednak mówiąc szczerze, ten temat wciąż nie jest dograny. Nie wiem czy będę miał taką szansę, czy nie. Poza tym dochodzi jeszcze kwestia rajdów.

- Prawdę mówiąc, nie nastąpił progres w rozmowach. Muszę trochę przycisnąć, by dostać chociaż część odpowiedzi. Rozumiem też, że drugiej stronie trudno wszystko zaplanować z wyprzedzeniem. Jak dotąd, wiem niewiele.

Decyzja Ogiera odnośnie zaangażowania w sezonie 2022 wstrzymuje również ewentualne ruchy transferowe. Toyota prawdopodobnie będzie musiała znaleźć następcę Francuza. Wymienia się Esapekkę Lappiego, Teemu Suninena czy Daniego Sordo.