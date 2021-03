Solberg przed sezonem 2021 związał się z Hyundaiem z zamiarem walki w WRC 2. Już po pierwszym - treningowym - starcie w Rajdzie Monte Carlo, 19-latek dostał szansę spróbowania swoich sił w aucie królewskiej klasy.

Debiut podczas Artic Rally Finland wypadł bardzo dobrze. Pomimo zmiany na prawym fotelu (Aaron Johnston nie mógł wziąć udziału w rajdzie po fałszywie dodatnim wyniku testu na obecność koronawirusa i zastąpił go Sebastian Marshall), Solberg świetnie radził sobie na szybkich i ośnieżonych trasach Laponii. Zajął siódme miejsce, tracąc szóstą pozycję przez błąd na końcowych metrach ostatniego odcinka. Syn mistrza świata z 2003 roku sześć razy kończył oes w czołowej piątce.

Zadowolony z występu swojego podopiecznego, Andrea Adamo przyznał, że Solberg wsiądzie jeszcze w tym roku do auta WRC. Sam kierowca podkreśla, że cel numer jeden nie zmienił się - jest nim tytuł w WRC 2.

- W tym roku skupiamy się na WRC 2 i spróbujemy zdobyć tytuł. To podstawowy cel - powiedział Solberg w rozmowie z Motorsport.com. - Potem zobaczymy, jak się sprawy potoczą. Rozmowy trwają, ale dotyczą głównie przyszłości.

- Jak sami wiecie, mam dwuletni kontrakt z Hyundaiem, więc zobaczymy, co wydarzy się w przyszłym roku. Mam nadzieję, że otrzymam pełny sezon [w aucie WRC], ale nigdy nie wiadomo. Dyskusje trwają. Przede mną jeszcze długa droga. Ludzie zawsze będą mówić różne rzeczy i mieć swoje oczekiwania, ale ja muszę podążać zgodnie ze swoim planem i marzeniami. Z pewnością chciałbym pewnego dnia być mistrzem świata.

Adamo, nawet naciskany pytaniami, nie chciał powiedzieć, kiedy Solberg ponownie wróci do auta WRC. Wykluczył jedynie występ w Chorwacji. Prawdopodobnie wiele będzie zależało od sytuacji w tabeli WRC 2. 19-latek może zaliczyć siedem rund w tej kategorii.

- Weekend z Arctic Rally Finland był świetny. Teraz, gdy wróciłem do domu i wszystko na chłodno przemyślałem, jestem jeszcze bardziej zadowolony. To przekroczyło moje oczekiwania. Było niesamowicie, bardzo pozytywnie.

- Andrea był bardzo, bardzo zadowolony. Koreańczycy również. Rozmawialiśmy po rajdzie. Byli szczęśliwi i dumni. Dla mnie była to ogromna szansa, by pokazać się w aucie WRC i jestem im bardzo wdzięczny. Fajnie byłoby ponownie wsiąść do „wurca” [w tym roku], ale zobaczymy. Rozmawiamy, a ja nie chcę nic przyspieszać.

- Nadal jestem bardzo młody, chcę wszystko właściwie przeanalizować i nabrać odpowiedniej perspektywy. Wiele rzeczy jest do poprawienia. Poczekamy i przekonamy się, kiedy ponownie pojadę. Miejmy nadzieję, że jeszcze w tym roku - zakończył Oliver Solberg.

