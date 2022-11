Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, opublikowany w piątek harmonogram sezonu WRC 2023 składa się z trzynastu odsłon. Czternastą miała być runda w Arabii Saudyjskiej, jednak w niemal ostatniej chwili zrezygnowano z tego pomysłu.

Jak przekonuje WRC Promoter, nie porzucono jednak planu powrotu na Bliski Wschód. Po raz ostatni załogi o punkty do światowego czempionatu rywalizowały tam w 2011 roku podczas Rajdu Jordanii.

Nie jest tajemnicą, że spoglądamy w stronę wyjątkowego wyzwania, jakie rajd na Bliskim Wschodzie może zaoferować - brzmi fragment komunikatu promotora. - Aby odpowiednio przygotować to wydarzenie i mieć czas na właściwą realizację tego projektu, ciężko pracujemy z myślą o sezonie 2024.

Równie interesującym dla promotora kierunkiem są Stany Zjednoczone. Mistrzostwa świata nie gościły tam od 1988 roku. O rajdzie kandydackim nieśmiało mówiono już w kontekście tego sezonu, jednak ten ma się odbyć w kwietniu przyszłego roku. Lokalizacja nie jest w tej chwili znana.

- Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni, jeszcze przed świętami, potwierdzimy próbne wydarzenie, planowane na kwiecień - powiedział Simon Larkin, odpowiedzialny za dobór rajdów w WRC Promoter, w rozmowie z Motorsport.com.

- Nie chcemy jechać do Stanów dla samej wyprawy. Chcemy się tam pojawić z porządnym wydarzeniem, które będzie się rozwijać. Nie chcemy palić mostów w USA, więc musimy być pewni, iż wszystko odbędzie się prawidłowo. Czujemy zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną presję, by mieć rajd w Stanach. W porządku. To nas napędza, ale chcemy zrobić to porządnie.

W przyszłym roku w kalendarzu zadebiutuje Rajd Europy Środkowej, będący owocem współpracy federacji niemieckiej, czeskiej i austriackiej. Swoje miejsce stracili Hiszpanie, ale ich powrót w 2024 roku jest sprawą otwartą.