Veiby złamał protokół zdrowotny Covid-19 , podobnie jak jego pilot Jonas Andersson.

Veiby, po odcinku testowym, nie przystąpił do Rajdu Portugalii, po pozytywnym wyniku testu na Covid-19.

Jednak już wcześniej nie zadeklarował, że w poprzednim tygodniu miał kontakt z osobą, która również miała pozytywny wynik. Do tego nie przestrzegał dziesięciodniowej samoizolacji wymaganej przez protokół oraz podróżował z Portugalii do Hiszpanii bez pozwolenia. To samo dotyczyło jego pilota, Jonasa Anderssona.

Veiby został zawieszony w mistrzostwach świata do 22 listopada 2021 roku, Andersson do 22 sierpnia 2021 roku.

