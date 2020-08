Video: Testy Kajetanowicza i Szczepaniaka przed Rajdem Estonii

Do zawodów przygotowuje się Kajetan Kajetanowicz. Reprezentant LOTOS Rally Team wraz z zespołem wyruszył do Estonii, by sprawdzić swoją Skodę Fabię R5 evo na charakterystycznych i bardzo szybkich trasach tego kraju.

Kierowca z Ustronia wraz ze swoim pilotem Maćkiem Szczepaniakiem przez dwa dni (11-12 sierpnia), trenował w regionie Võru, który znajduje się nieco bardziej na południe od Oteppy, miasta będącego bazą zbliżającego się 10. Rajdu Estonii. Kajetanowicz miał okazję trenować swoją rajdową Skodą Fabią R5 evo na trasach przypominających te, na których przyjdzie mu rywalizować na początku września.

– Przygotowujemy się do najszybszego rajdu w kalendarzu. Po dwóch dniach testów jesteśmy pełni pozytywnych wrażeń. Mam nadzieję, że te kilometry zaowocują - powiedział Kajetan Kajetanowicz. - Będziemy ścigać się z bardzo szybkimi zawodnikami, którzy mają te specyficzne drogi zapisane w DNA, ale jesteśmy dobrze nastawieni.

- Sprawdziliśmy sporo ustawień, wiemy, czego chcemy i myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani. Będziemy starać się czerpać przyjemność z jazdy. Gdy byłem małym chłopcem, właśnie tak wyobrażałem sobie rajdy: bardzo szybkie zakręty przez szczyty, hopy. To, co sprawia najwięcej przyjemności zawodnikom – mówi trzykrotny rajdowy mistrz Europy.

Zmagania na odcinkach specjalnych tradycyjnie poprzedzi odcinek testowy, który tym razem rozegrany zostanie dzień później, czyli w piątek (4.09). Na wieczór zaplanowano krótki OS 1 Tartu, o długości 1,28 km (start o 18:08 czasu polskiego). Sobota to aż pięć odcinków specjalnych, każdy z nich pokonywany dwukrotnie, w tym najdłuższa w rajdzie próba Prangli (20,23 km), która będzie rozpoczynać pętle. Na niedzielę zaplanowano trzy dwukrotnie pokonywane odcinki, bez przerwy serwisowej. Rywalizacja ruszy o 6:35 czasu polskiego.

