Odcinek Sarsjoliden ma 14,23 km długości. Droga na większości dystansu jest stosunkowo szeroka. Jedynie środkowa sekcja wiedzie po węższym dukcie.

W „treningu” przed Power Stage najszybsi byli Ott Tanak i Martin Jarveoja. Esapekka Lappi i Janne Ferm zremisowali z Oliverem Solbergiem i Elliottem Edmondsonem [+2,4 s].

- Droga ma twarde podłoże. Warunki są dobre - meldował Tanak

- Nie mogę cisnąć. Brakuje mi pewności. Nie mogę pojechać szybciej. Muszę się z tym pogodzić - komentował Lappi.

- Jest OK. Sprawdzam notatki na Power Stage. Wyglądają w porządku. Później będzie flat-out - zapowiedział Solberg.

Za oesowym podium znaleźli się Craig Breen i Paul Nagle [+2,9 s]. Piątkę zamknęli liderzy rajdu: Rovanpera i Halttunen [+3,3 s]. Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe zameldowali się z szóstym czasem [+4,1 s]

- To chyba najładniejszy oes weekendu. Zobaczymy. Dokonamy jeszcze kilku zmian w samochodzie - ujawnił Breen.

- Ładny oes. Czas jest zaskakujący, ponieważ w ogóle nie cisnąłem - przekazał Rovanpera.

- Widziałem sporo części rozrzuconych na drodze i kilka rozbitych band. Nie chciałem ryzykować. Muszę odzyskać wyczucie - stwierdził Neuville.

Takamoto Katsuta i Aaron Johnston zgasili silnik na starcie próby [+6,8 s]. Gus Greensmith i Jonas Andersson byli od Tanaka wolniejsi o 11,6 s.

- Zgasiłem silnik. Mój błąd. Czas nie jest zły - mówił Katsuta.

- Duża przewaga, duża strata, więc po prostu sprawdzamy notatki - wyjaśnił Greensmith.

Na dwa odcinki przed metą na czele jest Rovanpera. Neuville traci 24,7 s i będzie musiał bronić się przed Lappim [+27,9 s]. Strata czwartego Katsuta sięga prawie 2 minut.

W WRC 2 Ole Christian Veiby i Stig Rune Skjermoen odrobili kolejne 3,2 s do prowadzących: Andreasa Mikkelsena i Torsteina Eriksena. Różnica po odcinku wynosi 4,8 s. Trzeci czas na próbie odnotowali Emil Lindholm i Reeta Hamalainen [+3,5 s]. W klasyfikacji łącznej najniższy stopień podium należy do Nikołaja Griazina i Konstantina Aleksandrowa, tracących do Mikkelsena 35,8 s.

Michał Sołowow i Maciej Baran pozostają na dziewiątej pozycji w WRC 2.

