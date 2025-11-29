Wszystkie serie
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska
WRC Rajd Arabii Saudyjskiej

Walka trwa

Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe prowadzą w Rajdzie Arabii Saudyjskiej na jeden odcinek specjalny przed metą. Ostatni oes ostatniej rundy WRC 2025 wyłoni też tegorocznego mistrza świata kierowców.

Piotr Furman
Edytowano:
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Autor zdjęcia: Hyundai Motorsport

Przed Power Stage rozegrano najdłuższy w programie odcinek, 33 km Asfan. Tak jak można było się spodziewać, próba wywróciła klasyfikację rajdu.

Dwa kapcie spowodowały ponad siedem minut straty u Martinsa Sesksa i Renarsa Francisa, którzy spadli na dół pierwszej dziesiątki. Dachowanie zaliczyli Takamoto Katsusta i Aaron Johnston i oni również pożegnali się z miejscem na podium.

Pomimo problemów z samochodem do mety dotarli Adrien Fourmaux i Alexandre Coria.

Oes wygrali Sebastien Ogier i Vincent Landais. Kierowca Toyoty wydaje się pewnie zmierzać po dziewiąty tytuł mistrza świata. Neuville i Wydaeghe stracili do Francuzów 2,6 s i byli szybsi od Samiego Pajariego i Marko Salminena o 3,7 s.

Na czwartym miejscu w tabeli czasów zameldowali się także Elfyn Evans i Scott Martin [+7,9 s]. Ott Tanak i Martin Jarveoja wykręcili piąty czas [+21,1 s].

Na jeden odcinek specjalny przed końcem tegorocznej rywalizacji na czele znajdują się Neuville i Wydaeghe. Belgowie mają 1.10,9 przewagi nad Ogierem i Landaisem. Trzecie miejsce „uratowali” Fourmaux i Coria [+1.29,9].

Obecnie mistrzem świata zostaje Ogier, pokonując o siedem punktów Evansa.

O ogromnym pechu mogą mówić Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak, którzy na poprzednim odcinku musieli się zatrzymać i naprawić awarię sytemu chłodzenia.

- Doszło do usterki układu chłodzenia i musieliśmy zatrzymać się na trasie OS15, około 6 km po jego starcie. Udało nam się prowizorycznie usprawnić samochód i dojechaliśmy do mety odcinka, ale postój trwał ponad 15 minut. Pomimo problemów jedziemy dalej - meldował Kajetanowicz.

Kajetanowicz i Szczepaniak po OS16 zajmują siódme miejsce w WRC2 i o oczko wyżej są sklasyfikowani w WRC2 Challenger. Z rajdu wycofali się Daniel Chwist i Kamil Heller.

Power Stage wystartuje o godzinie 11:15 polskiego czasu.

Wyniki po OS16:

1. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 3:10.07,6
2. Sebastien Ogier/Vincent Landais Toyota GR Yaris Rally1 +1.10,9
3. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria Hyundai i20 N Rally1 +1.29,9
4. Sami Pajari/Marko Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +1.47,2
5. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +2.02,4
6. Elfyn Evans/Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 +3.58,7
7. Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +5.36,4
8. Gregoire Munster/Louis Louka Ford Puma Rally1 +7.04,6
9. Martins Sesks/Renars Francis Ford Puma Rally1 +7.42,8
10. Josh McErlean/Eoin Treacy Ford Puma Rally1 +8.24,8

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Neuville liderem

Najciekawsze komentarze
Więcej o
Piotr Furman
Fourmaux poza podium

Fourmaux poza podium

WRC
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Fourmaux poza podium
Pustynna burza w czołówce

Pustynna burza w czołówce

Prime
WRC
Prime
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Pustynna burza w czołówce
Atak Tanaka

Atak Tanaka

WRC
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Atak Tanaka
Sébastien Ogier
Więcej o
Sébastien Ogier
Pech Evansa

Pech Evansa

Prime
WRC
Prime
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Pech Evansa
Pustynny finał dla trzech

Pustynny finał dla trzech

Prime
WRC
Prime
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Pustynny finał dla trzech
Toyota niepokonana

Toyota niepokonana

Prime
WRC
Prime
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Toyota niepokonana
Toyota Racing
Więcej o
Toyota Racing
Neuville liderem

Neuville liderem

Prime
WRC
Prime
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Neuville liderem
Fourmaux zaczął najlepiej

Fourmaux zaczął najlepiej

WRC
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Fourmaux zaczął najlepiej
Dzień dla Fourmaux i Kajetanowicza

Dzień dla Fourmaux i Kajetanowicza

Prime
WRC
Prime
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Dzień dla Fourmaux i Kajetanowicza

Najnowsze wiadomości

Niespodziewana forma Mercedesa

Niespodziewana forma Mercedesa

Prime
Formuła 1
Prime
F1 Formuła 1
GP Kataru
Niespodziewana forma Mercedesa
Walka trwa

Walka trwa

WRC
WRC WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Walka trwa
Kto zdobędzie mistrzostwo F1? Kucharczyk typuje

Kto zdobędzie mistrzostwo F1? Kucharczyk typuje

Formuła 1
F1 Formuła 1
GP Kataru
Kto zdobędzie mistrzostwo F1? Kucharczyk typuje
Neuville liderem

Neuville liderem

Prime
WRC
Prime
WRC WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Neuville liderem

Prime

Poznaj pakiet premium
Neuville liderem

Neuville liderem

Prime
WRC
Prime
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Neuville liderem
Pustynna burza w czołówce

Pustynna burza w czołówce

Prime
WRC
Prime
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Autor Piotr Furman
Pustynna burza w czołówce
Pech Evansa

Pech Evansa

Prime
WRC
Prime
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Autor Piotr Furman
Pech Evansa
Dzień dla Fourmaux i Kajetanowicza

Dzień dla Fourmaux i Kajetanowicza

Prime
WRC
Prime
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Autor Piotr Furman
Dzień dla Fourmaux i Kajetanowicza
Zobacz więcej

Prosimy o kontakt

© 2025 Motorsport Network Wszelkie prawa zastrzeżone

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska
Filtry