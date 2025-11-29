Walka trwa
Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe prowadzą w Rajdzie Arabii Saudyjskiej na jeden odcinek specjalny przed metą. Ostatni oes ostatniej rundy WRC 2025 wyłoni też tegorocznego mistrza świata kierowców.
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1
Autor zdjęcia: Hyundai Motorsport
Przed Power Stage rozegrano najdłuższy w programie odcinek, 33 km Asfan. Tak jak można było się spodziewać, próba wywróciła klasyfikację rajdu.
Dwa kapcie spowodowały ponad siedem minut straty u Martinsa Sesksa i Renarsa Francisa, którzy spadli na dół pierwszej dziesiątki. Dachowanie zaliczyli Takamoto Katsusta i Aaron Johnston i oni również pożegnali się z miejscem na podium.
Pomimo problemów z samochodem do mety dotarli Adrien Fourmaux i Alexandre Coria.
Oes wygrali Sebastien Ogier i Vincent Landais. Kierowca Toyoty wydaje się pewnie zmierzać po dziewiąty tytuł mistrza świata. Neuville i Wydaeghe stracili do Francuzów 2,6 s i byli szybsi od Samiego Pajariego i Marko Salminena o 3,7 s.
Na czwartym miejscu w tabeli czasów zameldowali się także Elfyn Evans i Scott Martin [+7,9 s]. Ott Tanak i Martin Jarveoja wykręcili piąty czas [+21,1 s].
Na jeden odcinek specjalny przed końcem tegorocznej rywalizacji na czele znajdują się Neuville i Wydaeghe. Belgowie mają 1.10,9 przewagi nad Ogierem i Landaisem. Trzecie miejsce „uratowali” Fourmaux i Coria [+1.29,9].
Obecnie mistrzem świata zostaje Ogier, pokonując o siedem punktów Evansa.
O ogromnym pechu mogą mówić Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak, którzy na poprzednim odcinku musieli się zatrzymać i naprawić awarię sytemu chłodzenia.
- Doszło do usterki układu chłodzenia i musieliśmy zatrzymać się na trasie OS15, około 6 km po jego starcie. Udało nam się prowizorycznie usprawnić samochód i dojechaliśmy do mety odcinka, ale postój trwał ponad 15 minut. Pomimo problemów jedziemy dalej - meldował Kajetanowicz.
Kajetanowicz i Szczepaniak po OS16 zajmują siódme miejsce w WRC2 i o oczko wyżej są sklasyfikowani w WRC2 Challenger. Z rajdu wycofali się Daniel Chwist i Kamil Heller.
Power Stage wystartuje o godzinie 11:15 polskiego czasu.
Wyniki po OS16:
1. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 3:10.07,6
2. Sebastien Ogier/Vincent Landais Toyota GR Yaris Rally1 +1.10,9
3. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria Hyundai i20 N Rally1 +1.29,9
4. Sami Pajari/Marko Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +1.47,2
5. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +2.02,4
6. Elfyn Evans/Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 +3.58,7
7. Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +5.36,4
8. Gregoire Munster/Louis Louka Ford Puma Rally1 +7.04,6
9. Martins Sesks/Renars Francis Ford Puma Rally1 +7.42,8
10. Josh McErlean/Eoin Treacy Ford Puma Rally1 +8.24,8
