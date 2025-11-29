Przed Power Stage rozegrano najdłuższy w programie odcinek, 33 km Asfan. Tak jak można było się spodziewać, próba wywróciła klasyfikację rajdu.

Dwa kapcie spowodowały ponad siedem minut straty u Martinsa Sesksa i Renarsa Francisa, którzy spadli na dół pierwszej dziesiątki. Dachowanie zaliczyli Takamoto Katsusta i Aaron Johnston i oni również pożegnali się z miejscem na podium.

Pomimo problemów z samochodem do mety dotarli Adrien Fourmaux i Alexandre Coria.

Oes wygrali Sebastien Ogier i Vincent Landais. Kierowca Toyoty wydaje się pewnie zmierzać po dziewiąty tytuł mistrza świata. Neuville i Wydaeghe stracili do Francuzów 2,6 s i byli szybsi od Samiego Pajariego i Marko Salminena o 3,7 s.

Na czwartym miejscu w tabeli czasów zameldowali się także Elfyn Evans i Scott Martin [+7,9 s]. Ott Tanak i Martin Jarveoja wykręcili piąty czas [+21,1 s].

Na jeden odcinek specjalny przed końcem tegorocznej rywalizacji na czele znajdują się Neuville i Wydaeghe. Belgowie mają 1.10,9 przewagi nad Ogierem i Landaisem. Trzecie miejsce „uratowali” Fourmaux i Coria [+1.29,9].

Obecnie mistrzem świata zostaje Ogier, pokonując o siedem punktów Evansa.

O ogromnym pechu mogą mówić Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak, którzy na poprzednim odcinku musieli się zatrzymać i naprawić awarię sytemu chłodzenia.

- Doszło do usterki układu chłodzenia i musieliśmy zatrzymać się na trasie OS15, około 6 km po jego starcie. Udało nam się prowizorycznie usprawnić samochód i dojechaliśmy do mety odcinka, ale postój trwał ponad 15 minut. Pomimo problemów jedziemy dalej - meldował Kajetanowicz.

Kajetanowicz i Szczepaniak po OS16 zajmują siódme miejsce w WRC2 i o oczko wyżej są sklasyfikowani w WRC2 Challenger. Z rajdu wycofali się Daniel Chwist i Kamil Heller.

Power Stage wystartuje o godzinie 11:15 polskiego czasu.

Wyniki po OS16:

1. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 3:10.07,6

2. Sebastien Ogier/Vincent Landais Toyota GR Yaris Rally1 +1.10,9

3. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria Hyundai i20 N Rally1 +1.29,9

4. Sami Pajari/Marko Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +1.47,2

5. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +2.02,4

6. Elfyn Evans/Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 +3.58,7

7. Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +5.36,4

8. Gregoire Munster/Louis Louka Ford Puma Rally1 +7.04,6

9. Martins Sesks/Renars Francis Ford Puma Rally1 +7.42,8

10. Josh McErlean/Eoin Treacy Ford Puma Rally1 +8.24,8