Trwa kampania Kajetana Kajetanowicza i Macieja Szczepaniaka w Rajdowych Mistrzostwach Świata. Polacy rozpoczęli sezon od drugiego miejsca w Chorwacji, które powtórzyli również w kolejnej rundzie w Portugalii. Następnie duet Lotoss Rally Team zadebiutował w legendarnym i wyjątkowym Rajdzie Safari, osiągając wielki sukces i wygrywając go w swojej kategorii.

Po powrocie z Afryki wzięli udział w Rajdzie Estonii, określanym mianem świątyni prędkości. Zawody te po raz trzeci rozgrywane były w ramach cyklu WRC i słyną z bardzo szybkich odcinków specjalnych. Tegoroczną edycję dodatkowo urozmaicił deszcz, który pojawiał się na każdym etapie, jeszcze bardziej utrudniając rywalizację.

Kajetanowicz i Szczepaniak podeszli do tego wyzwania strategicznie, unikając niepotrzebnych błędów, które w perspektywie sezonu mogłyby zdecydowanie zaszkodzić. Dzięki pewnej i równej jeździe wywożą z Estonii punkty za piąte miejsce w kategorii WRC 2 i pozostają w ścisłej walce o tytuł mistrzowski.

Podsumowanie Rajdu Estonii: Piątka Rovanpery i Halttunena

- Jesteśmy na mecie wymagającej edycji Rajdu Estonii i zdobywamy bardzo ważne punkty do klasyfikacji sezonowej. Nie popełniliśmy żadnego poważnego błędu, a na tych trasach chwila nieuwagi może zaprzepaścić cały wysiłek. Na półmetku sezonu jesteśmy wiceliderami naszej kategorii, a walka toczy się dalej - powiedział Kajetanowicz.

- Teraz skupiamy się już na tym, co przed nami. Jako zespół Lotos Rally Team pracowaliśmy mocno, ale nie wszystko działało. Wiemy, co należy poprawić i na pewno wyciągniemy wnioski. Dziękuję Maćkowi i moim partnerom za wsparcie, a także kibicom tak licznie zgromadzonym przy oesach i tym, którzy trzymali za nas kciuki wirtualnie. Nie ma co ukrywać, ale ostatnio rzadko bywałem w domu, dlatego mocno dziękuję za wyrozumiałość mojej rodzinie. Do Polski wracam zmotywowany i gotowy do dalszej pracy - dodał.

Rajd Estonii 2022, WRC 2 - Top 10

1. Mikkelsen/Eriksen (Norwegia, Škoda Fabia Rally2 evo) 3:05:30,8

2. Suninen/Markkula (Finlandia, Hyundai i20 N Rally2) +25,3s

3. Lindholm/Hämäläinen (Finlandia, Škoda Fabia Rally2 evo) +2:03,0

4. Huttunen/Lukka (Finlandia, Ford Fiesta Rally2) +3:27,0

5. Kajetanowicz/Szczepaniak (Polska, Škoda Fabia Rally2 evo) +5:06,9

6. Fernández/Coronado (Chile/Hiszpania, Škoda Fabia Rally2 evo) +5:29,2

7. Linnamäe/Drew (Estonia/Wielka Brytania, VW Polo GTI Rally2) +6:02,2

8. McErlean/Fulton (Irlandia, Hyundai i20 N Rally2) +10:05,9

9. Zaldivar/Der Ohannesian (Paragwaj/Argentyna, Hyundai i20 N Rally2) +10:22,0

10. Johnston/Kihurani (Stany Zjednoczone, Citroën C3 Rally2) +10:46,9

