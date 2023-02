Zespół Toyota Gazoo Racing WRT przyjechał w tym tygodniu do Hiszpanii na wielodniowe testy, które rozpoczną się dzisiaj, aby przygotować się do szutrowego Rajdu Meksyku, trzeciej rundy WRC 2023.

Podczas gdy Toyota zdominowała sezon 2022, sięgając po tytuły w klasyfikacjach producentów oraz indywidualnych, GR Yaris Rally1 wykazywał słabości, szczególnie w szutrowych wydarzeniach takich jak Sardynia i Akropol, w porównaniu z rywalami, stajniami Hyundai Motorsport i M-Sport Ford.

Dwa wspomniane wydarzenia były jedynymi w zeszłym roku, w których Toyota nie stanęła na podium.

Po mocniejszym rozpoczęciu kampanii 2023 przez Hyundaia i M-Sport, rozwiązanie wskazanego problemu stało się kluczowym celem na tegoroczne mistrzostwa.

Powrót Meksyku do kalendarza WRC po nieobecności od 2020 roku podda próbie GR Yarisa Rally1, który przeszedł aktualizacje aerodynamiki i silnika po ubiegłym czempionacie.

Szef TGR WRT - Jari-Matti Latvala przyznał, że hiszpańskie testy stanowią rozpoczęcie kolejnej fazy rozwoju ich rajdówki najwyższej klasy.

- Spoglądając na Meksyk i rozpoczynające się testy szutrowe, jest to dla nas ważna sesja, ponieważ w zeszłym roku cierpieliśmy w tego typu warunkach, na twardej nawierzchni korzystając z twardej mieszanki opon - powiedział Latvala dla Motosport.com.

- Przy takiej kombinacji brakowało nam prędkości, dlatego te jazdy są tak istotne - kontynuował.

Czytaj również: Kajetanowicz rozpocznie w Meksyku

Ekipa japońskiego producenta przystąpi do zawodów w Meksyku po rozczarowującym występie w Rajdzie Szwecji, w którym żadna z ich załóg nie stanęła na podium. To druga taka sytuacja w tej zimowej imprezie od czasu powrotu Toyoty do WRC w 2017 roku.

Mistrzowie świata - Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen, którzy triumfowali w poprzedniej odsłonie szwedzkiego wydarzenia, tym razem uplasowali się na czwartej lokacie. Ich partnerzy Elfyn Evans i Scott Martin zajęli piąte miejsce. Takamoto Katsuta i Aaron Johnston nie dotarli do mety.

Zapytany o wyjaśnienie spadku tempa zespołu w porównaniu z ubiegłą edycją, Latvala wskazał: - W zeszłym roku samochody były bardzo nowe, w naszym przypadku niezawodne, co stanowiło pomocny element.

- Drugą kwestią w tym roku były inne warunki. Przed rajdem temperatura była na plusie. Podczas zapoznania na oesach powstały koleiny. To przeszkadzało Kalle, który otwierał trasę, Elfyn też miał z tym problemy - podsumował.

Rajd Meksyku odbędzie się w dniach 16-19 marca.

Video: Kalle Rovanpera testuje Toyotę GR Yaris Rally2

Galeria zdjęć: Testy Toyoty GR Yaris Rally2

