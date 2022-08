Typowany przed sezonem do roli czarnego konia tegorocznej rywalizacji, Breen z ośmiu rozegranych rund tylko dwie skończył na podium. Po raz ostatni polewał się z rywalami szampanem po czerwcowym Rajdzie Sardynii.

Od tamtej pory Irlandczyk, pilotowany przez Paula Nagle, ma słabszą passę. Z Kenii przywiózł punkty za szóste miejsce, ale rajd ukończył w systemie SupeRally. Z kolei w Estonii i Finlandii, dwóch rundach, które zwykle mu odpowiadały, popełnił błędy i nie liczył się w walce o czołowe pozycje.

Okazją do przełamania jest rozpoczynający się jutro Ypres Rally. Przed rokiem, jeszcze w barwach Hyundaia, Breen zajął drugie miejsce, przez długi czas mocno naciskając zespołowego kolegę - Thierry’ego Neuville’a.

- Szczerze mówiąc, staram się nie myśleć o tej presji - przyznał Breen. - Po prostu wyjadę na te drogi, będę się nimi cieszył i zobaczymy, co się stanie.

- To co nam się przytrafia to trochę pech, ale popełniamy też błędy. Podobne „momenty” miałem też w zeszłym roku, ale wtedy szczęście nam sprzyjało. Czasem tak jest. Kalle [Rovanpera] miał tak w Finlandii.

- Miło jest tu wrócić, zwłaszcza z kibicami. To zawsze przyjemność. Szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać. Chcę po prostu przetrwać weekend i dojechać do mety. To bardzo ważne w kontekście tego, co przytrafiło się w kilku ostatnich rajdach.

Breen w ramach treningu wystąpił Fordem Focusem WRC 06 w Jim Walsh Cork Forest Rally. Z kolei dzień testowy w Belgii nie przebiegł gładko i większość zajęć przepadła po niewielkim pożarze Pumy Rally1.

- Test był trudny i będę miał sporo pracy na shakedownie, by uzyskać wyczucie na asfalcie. Odcinek testowy jest w porządku, więc postaramy się wyciągnąć z niego jak najwięcej.

Z kolei Malcolm Wilson, szef M-Sportu, uważa, że presja przeszkadza Breenowi w osiąganiu dobrych wyników i radzi kierowcy spróbować być za kierownicą bardziej zrelaksowanym.

- Wydaje mi się, że presja ma tutaj wpływ - powiedział Wilson w rozmowie z Motorsport.com. - Problem polega na tym, że łatwiej jest to powiedzieć, niż zrobić, ale im bardziej zrelaksowany będzie jako kierowca, tym lepsze osiągnie wyniki. To kluczowe dla Craiga.

Rywalizacja podczas Ardeca Ypres Rally Belgium rozegrana zostanie na dwudziestu odcinkach specjalnych.

