Marczyk i Gospodarczyk z kolejnymi punktami

Za nami 12. Rajd Estonii, który w sezonie 2022 stanowił 7. rundę Rajdowych Mistrzostw Świata WRC. Na mecie imprezy pomimo przygód znaleźli się Mikołaj Marczyk oraz Szymon Gospodarczyk. Załoga Orlen Team oprócz dodatkowych punktów do klasyfikacji sezonowej wywiezie z Estonii to, co było najważniejsze - czyli pełne doświadczenie.