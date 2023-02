Wejście Forda do F1 nie wpłynie na WRC

Dyrektor zarządzający M-Sportu, Malcolm Wilson, jest przekonany, że powrót Forda do Formuły 1 u boku Red Bulla wzmocni jego obecność i osiągi w Rajdowych Mistrzostwach Świata.

Wilson rozmawiał o ruchu Forda w F1 z przedstawicielami Ford Performance przed ogłoszeniem i powiedział w rozmowie z portalem DirtFish, że jest pewny przyszłości.

- Otrzymałem zapewnienie, że dzisiejsze wiadomości nie będą miały wpływu na nasz program Rajdowych Mistrzostw Świata. Kiedy patrzysz na nasz samochód w tym sezonie, to myślę, że możesz zobaczyć silniejszą obecność Red Bulla i chciałbym myśleć, że wiadomości [z dzisiaj] mogą jeszcze bardziej wzmocnić partnerstwo, które mamy z Fordem i Red Bullem i przynieść więcej synergii do tego, co robimy - powiedział Wilson.

Ponieważ Ford znów działa na najwyższym poziomie osiągów w sportach motorowych, ruch Red Bulla może dać szansę programowi rajdowemu M-Sportu na skorzystanie z Formuły 1. Inżynierowie w różnych dyscyplinach zawsze chętnie eksplorują potencjał technologicznego know-how na przestrzeni różnych sportów.

Ford powraca do Formuły 1 po tym, jak ostatnio oznaczał swoje silniki w zespole Jaguara marką Cosworth. Zaangażowanie amerykańskiego producenta w WRC było z kolei dosyć zmienne na przestrzeni lat - naprzemiennie zwiększając i zmniejszając wsparcie M-Sportu.