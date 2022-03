Wakat na stanowisku dyrektora rajdowego istniał w FIA od końca minionego roku. W grudniu z posady zrezygnował Yves Matton.

Wyznaczenie następcy zajęło federacji ponad dwa miesiące. Został nim Andrew Wheatley. Brytyjczyk ma szerokie doświadczenie w motorsporcie. Blisko dwadzieścia lat pracował w M-Sporcie, do którego dołączył w 1999 roku. Zaangażowany był m.in. w projekty Fiesty S2000, Fiesty R5 oraz R2, a także wyścigowego Bentleya.

W Międzynarodowej Federacji Samochodowej zatrudniono go w 2019 roku. Do chwili obecnej odpowiadał za kategorie WRC 2 i WRC 3. Do roli głównego dyrektora rajdowego FIA desygnował go nowy prezydent Mohammed Ben Sulayem.

- W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wprowadziliśmy wiele technologicznych zmian w przestrzeni rajdowej, w tym hybrydowe układy napędowe czy paliwa niekopalne - przekazał Wheatley. - Naszym zadaniem jest ugruntowanie tego, a następnie wzmocnienie podstaw piramidy rajdowej, by zapewnić dyscyplinie bezpieczeństwo.

- Przyszłość technologii motoryzacyjnej ewoluuje szybko, a my musimy nadążać za tymi zmianami z korzyścią dla wszystkich interesariuszy, angażować kluby w regionach i pomagać w rozwoju gwiazd jutra.