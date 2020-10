Więcej startów Mikkelsena?

W piątek ogłoszono, że Mikkelsen wystąpi w Rajdzie Węgier, czwartej odsłonie mistrzostw Europy. Norwega na swoją domową rundę zaprosiła stajnia Topp-Cars, która przygotuje Skodę Fabia R5 evo.

Mikkelsen przez większość roku prowadził prace rozwojowe nad oponami Pirelli. Nie wziął udziału w żadnej imprezie, ale po ogłoszeniu startu na Węgrzech przyznał, że pracuje nad dwoma kolejnymi występami. Uczestnik 110 rund WRC chciałby pojechać Skodą w Ypres Rally. Sondował również temat pokazania się na Autodromo Nazionale di Monza w dobrze sobie znanym Citroenie C3 WRC, oklejonym w barwy Pirelli.

- Rozmawiałem ze Skodą o Ypres - przyznał Mikkelsen na łamach serwisu DirtFish. - Naprawdę bardzo chciałbym pojechać, podobnie jak na Monzy, ale nic jeszcze nie zostało dograne.

- Niedawno jeździłem Skodą w ramach testów rozwojowych. Chcieli, abym wyraził swoją opinię na temat samochodu. Pojadę Węgry w ERC, co będzie dobrym sposobem na podtrzymanie formy. Występ wraz z Pirelli na Monzy również był omawiany. Miałoby to sens, to ich domowa runda. Byłoby fantastycznie pokazać ten samochód i te opony podczas finału sezonu WRC - zakończył Andreas Mikkelsen.

Ypres Rally odbędzie się w dniach 20-22 listopada. Finał na Monzy zaplanowano dwa tygodnie później.