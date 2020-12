Więcej walki na Power Stage

W sezonie 2021 dodatkowe punkty za Power Stage będą przyznawane również producentom. Będą zdobywane przez dwóch najlepszych kierowców nominowanych przez zespół, finiszujących w pierwszej piątce na ostatnim oesie rajdu.

Po wprowadzeniu Pirelli, jako nowego dostawcy opon w najwyższej klasie, każdemu z producentów WRC przyznano dziewięć dodatkowych dni testowych, aby mogli dostosować się do opon, które będą wykorzystywane w nadchodzących mistrzostwach.

Przyjęto szereg zmian dotyczących kategorii WRC 2. Zespoły biorące udział w tych mistrzostwach muszą zarejestrować się nie później niż do czasu piątej rundy sezonu 2021. Chcąc zdobywać punkty, zespół musi wystawić maksymalnie dwa samochody w siedmiu rajdach, w tym jednej rundzie poza Europą. Kierowcy i zespoły WRC 2 będą musieli nominować rajd liczony do klasyfikacji sezonowej w momencie startu w danym wydarzeniu. W odniesieniu do punktacji końcowej, liczone będzie sześć z siedmiu nominowanych rajdów. Zawodnicy mogą startować również w innych rundach mistrzostw, nie będą jednak zdobywali punktów, aczkolwiek zachowają priorytet 2.

Podobnie, jak w przypadku dodatkowych punktów za Power Stage w WRC, przepis zostanie rozciągnięty również na WRC 2 i WRC 3.

W WRC 3 przywrócono przepisy sprzed Covid-19. Liczba rajdów zaliczanych do mistrzostw będzie wynosiła siedem, przy czym do końcowej punktacji będzie liczyło się pięć imprez.

Aby wyłonić mistrza WRC, musi odbyć się co najmniej połowa imprez z planowanego kalendarza WRC 2021. W niższych kategoriach FIA będzie miała możliwość dostosowania minimalnej liczby rajdów liczonych do końcowej klasyfikacji. Stawka Junior WRC powalczy w pięciu rajdach.

Zatwierdzono kalendarz WRC 2021.