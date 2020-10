Terminy są bardzo napięte. Do Rally Monza (4-6 grudnia) pozostało niewiele ponad miesiąc.

Organizatorzy jednak nie martwią się: - To będzie świetna włoska robota, taka jak Rally Italia Sardegna na początku tego miesiąca.

- Jest dużo pracy do zrobienia w Monzy, ale jestem pewien, że mam bardzo profesjonalny zespół - dodał Antonio Turitto, dyrektor Rally Italia Sardegna oraz konsultant Automobile Club Italia, w rozmowie udzielonej serwisowi DirtFish. - To ta sama ekipa, która zajmuje się rajdem na Sardynii.

- Po zawodach mieli tydzień wolnego, zanim zaczęli myśleć o Monzy. Na Sardynii zorganizowaliśmy rajd w sześć tygodni. W Monzy pracujemy od 19 października. W tej chwili sprawdzamy drogi, które zostaną wykorzystane poza torem. Mamy dużo do zrobienia, zorganizowanie dwóch rajdów we Włoszech to wielkie wyzwanie.

Rally Monza odbędzie się na Autodromo Nazionale di Monza oraz na niektórych drogach w okolicznych górach. Turitto podkreśla, że żadne z planowanych tras dla rundy WRC nie będą używane w ACI Como Rally Trophy, które odbędzie się w tym regionie w dniach 6-7 listopada.

- Istnieje wiele spekulacji, że odcinki zawarte w Como Rally będą częścią trasy (Rally Monza). To jednak tylko plotki - powiedział Turitto - Możemy znaleźć inne piękne drogi. Mamy już kilka pomysłów.

Organizatorzy oczywiście będą musieli dostosować się do wytycznych podyktowanych pandemią Covid-19. Sytuacja jest zmienna, ze względu na kolejny wzrost zachorowań w Lombardii.