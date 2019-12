Citroën nie planuje WRC po 2021

- PSA Motorsport potwierdził przyszły program Peugeota w mistrzostwach świata Endurance - usłyszeliśmy od osoby odpowiedzialnej za kontakty z mediami w Grupie PSA Motorsport. - Nasze zaangażowanie w Formule E (pod marką DS) będzie kontynuowane, a nie zamierzamy prowadzić trzech programów elektryczno-hybrydowych. Citroëna nie będzie w WRC od 2022. To jest pewne.

Co do obecnej sytuacji, nie ma więcej informacji. Poczekamy i zobaczymy. Z pewnością będzie kontynuowany kliencki program Citroëna z C3 R5. Co do WRC, faktycznie trwają rozmowy z Sébastienem Ogierem na temat jego startów w 2020. Na tym etapie podawanie różnych hipotez stanowiłoby spekulacje. Wkrótce o wszystkim poinformujemy.