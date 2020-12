Menadżer Suninena - Timo Jouhki jest dość pesymistycznie nastawiony co do tego, czy jego podopieczny będzie kontynuował starty za kierownicą Forda Fiesty WRC. Jest prawdopodobne, że M-Sport nie przedłuży kontraktów z żadnym ze swoich fińskich kierowców. Esapekka Lappi tuż po zakończeniu Rally Monza od razu przekazał, że w przyszłym roku nie zobaczymy go na odcinkach specjalnych.

Zespół Malcolma Wilsona nie ma wystarczających środków do zatrudnienia kierowców na sezon, podczas którego wiele zasobów zostanie przeznaczonych głównie na opracowanie nowego auta hybrydowego pod kątem WRC 2022. Do tego na niezbyt dobrą kondycję finansową ekipy z Cumbrii wpłynął również kryzys gospodarczy wywołany pandemią koronawirusa. Dlatego liczą na zawodników z własnym budżetem.

- Sytuacja w M-Sporcie nie należy do najlepszych - powiedział Timo Jouhki serwisowi Rallit. - Kwestia zatrudnienia Teemu wciąż jest w fazie negocjacji i jeszcze nic nie jest pewne. Nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy dokładnie zapadnie decyzja w sprawie kierowców, bowiem oni sami nie są w stanie tego określić. Już tak bywało, że na porozumienie trzeba było czekać do stycznia. M-Sport często podejmował decyzję w ostatniej chwili.

- To oczywiste, że sytuacja na świecie odbiła się na funkcjonowaniu każdego zespołu. Szkoda ludzi z M-Sportu. Covid-19 ich nie ominął, do tego problem stanowi Brexit. To okropne - dodał.

Dysponujący pokaźnym budżetem Gus Greensmith (Crown Oil) i Adrien Fourmaux (FFSA i Yacco) są spodziewani jako reprezentanci M-Sportu w najwyższej klasie. Niewykluczony jest trzeci płatny kierowca w Fieście WRC, szczególnie podczas europejskich rund mistrzostw świata.

Jouki zapytany, czy Suninen musi wnieść ze sobą pełny budżet oraz czy otrzyma pieniądze za starty, odparł: - Nie będę tego komentował. Mamy sponsorów, z którymi prowadzimy rozmowy. Z drugiej stronnym chodzi też o to, że Teemu trzeba zapłacić za jazdę.