WRC potrzebuje większych innowacji

W celu większego dostosowania WRC do tendencji panujących na rynku motoryzacyjnym, od 2022 roku w najwyższej klasie Rally1 zostanie wprowadzona technologia hybrydowa. Do tego silnik spalinowy będzie zasilanym paliwem ekologicznym. Nowa benzyna będzie składać się z mieszanki komponentów syntetycznych, niepochodzących z kopalin, oraz z biopaliw.

Ogier zasugerował jednak, że kluczowym decydentom w sporcie brakuje zarówno dalekowzroczności, jak i ambicji.

Francuz popiera próby zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w WRC, ale nie uważa, że hybrydyzacja idzie wystarczająco daleko, twierdząc, że już teraz można ją uznać za przestarzałą technologię.

- Ważne jest, aby kierunek rozwoju tego sportu był bardziej ekologiczny - powiedział Ogier.

- Z jednej strony jest to bardzo dobry krok, wprowadzenie hybryd oraz paliwa ekologicznego. Jest to na pewno pozytywne, ale jeśli pytasz o mój osobisty punkt widzenia, często miałem życzenie, aby WRC poszło w bardziej innowacyjnym kierunku - kontynuował. - Powinni pracować nad nową technologią, która mogłaby posłużyć w przyszłości motoryzacji. Tak właśnie w przeszłości wyglądało DNA sportów motorowych.

- Spójrz na lata osiemdziesiąte, kiedy Audi wprowadziło Quattro. Ta technologia (napędu na cztery koła) znajduje się teraz w większości samochodów drogowych. Istnieją też inne przykłady, choć akurat ten najbardziej przychodzi mi na myśl.

Podczas gdy niektórzy eksperci uważają, że pełna elektryfikacja jest logicznym krokiem dla Rajdowych Mistrzostw Świata po hybrydyzacji, Ogier uważa, że wodór jest jedną z koncepcji, która powinna zostać należycie rozważona podczas przeglądu przepisów Rally1 pod koniec ich cyklu w 2024 roku.

- Myślę, że lepiej byłoby pójść inną drogą - powiedział. - Może wodór? To tylko moje życzenie lub marzenie, jako kierowcy.

- Może trzeba zmienić kierunek, aby zdobyć jeszcze większe zainteresowanie globalnych mediów spoza naszego sportu i po prostu pokazać, że ta dyscyplina stara się pomóc w kontekście przyszłości, jako że nasze samochody często są skategoryzowane jako złe dla planety. Wprowadzenie większych innowacji byłoby lepszą opcją.

- Jednak tak jak mówię, to moje postrzeganie. Nie jestem tutaj po to, aby krytykować decyzję podjętą przez FIA i producentów, ponieważ obrano pozytywny kierunek. Mam jednak wrażenie, że hybrydy istnieją już od 30 lat, więc wydaje mi się, że wprowadzenie tego do sportu jest nieco spóźnione - zakończył.

