WRC

WRC w USA już niebawem

Stany Zjednoczone są coraz bliżej powrotu do Rajdowych Mistrzostw Świata.

Piotr Furman
Opublikowano:
Oliver Solberg, Aaron Johnston, Subaru WRX STI

Oliver Solberg, Aaron Johnston, Subaru WRX STI

WRC od dawna marzy o powrocie do USA, co nastąpiłoby pierwszy raz od 1988 roku, kiedy rozegrany został Rajd Olympus. W 2024 roku promotor ogłosił konkretny plan organizacji rajdu w Stanach Zjednoczonych w 2026 roku.

Istniała nadzieja, że ​​szutrowy Rally USA w Tennessee znajdzie się w kalendarzu już w tym sezonie, ale FIA potwierdziła, że ​​w dniach 11-17 czerwca odbędzie się rajd kandydacki, który ma być ostatnim sprawdzianem przed umieszczeniem go w przyszłorocznym kalendarzu.

Delegaci odwiedzą odcinki specjalne i sprawdzą infrastrukturę w Kentucky i Tennessee. Program obejmie również wizytę na jednej z rund narodowych mistrzostw organizowanych przez Amerykańskie Stowarzyszenie Rajdowe (ARA), dając zespołowi FIA możliwość bezpośredniego kontaktu ze społecznością rajdową USA, w tym organizatorami, wolontariuszami i kibicami.

Dojdzie także do spotkania z proponowanym promotorem i organizatorem imprezy, firmą Podium Event Partners, która posiada wieloletnie doświadczenie w wielu dyscyplinach sportów motorowych, w tym w NASCAR.

- Stany Zjednoczone stanowią jedną z najważniejszych możliwości rozwoju dla Rajdowych Mistrzostw Świat – powiedział Mohammed Ben Sulayem.

- To kraj, w którym sport motorowy jest częścią kultury.  Jestem głęboko zaangażowany we wzmacnianie obecności FIA w USA i zapewniam, że rajdy staną się filarem tej przyszłości.

- Rozszerzenie WRC na Amerykę Północną nie tylko zwiększyłoby globalny zasięg mistrzostw, ale także połączyło rajdy z wiedzą, pasją i rosnącą bazą fanów na rynku, na którym udział i zaangażowanie stale rosną.

Promotor WRC i lider projektu Rally USA, Marc de Jong, powiedział: - Stany Zjednoczone niewątpliwie stanowią ogromną szansę rozwoju dla cyklu WRC. To naprawdę ważny rynek dla naszych interesariuszy i partnerów, a w ostatnich latach zaobserwowaliśmy także znaczny wzrost zainteresowania kibiców.

Miki Biasion / Tiziano Siviero, Lancia Delta.

Miki Biasion / Tiziano Siviero, Lancia Delta.

- Plany dotyczące powrotu WRC do USA kiełkowały od jakiegoś czasu, a potwierdzenie kandydackiego wydarzenia stanowi ważny krok w tym kierunku. To kamień milowy w długo oczekiwanym powrocie WRC do USA, po prawie 40 latach nieobecności.

Perspektywa potencjalnego powrotu WRC do USA w 2027 roku prawdopodobnie spodoba się producentom, biorąc pod uwagę wpływ tego kraju na przemysł motoryzacyjny.

- USA to miejsce, które jest centrum przemysłu samochodowego i kultury motoryzacyjnej, więc dotychczasowy brak rundy WRC był wręcz niewytłumaczalny - powiedział prezes Toyoty, Akio Toyoda, zapytany podczas Rajdu Monte Carlo o znaczenie USA dla WRC.

Stany Zjednoczone są jednym z wielu krajów, które obecnie ubiegają się o dołączenie do kalendarza WRC w przyszłości. Wielka Brytania, Irlandia, Indonezja, Chiny, Australia i Nowa Zelandia albo pracują nad ofertami, albo rozważają organizację imprez w przyszłości.

Jednakże na chwilę obecną USA są jedynym krajem, który złożył do FIA oficjalny wniosek o organizację imprezy kandydackiej w tym roku.

Piotr Furman

