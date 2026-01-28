WRC w USA już niebawem
Stany Zjednoczone są coraz bliżej powrotu do Rajdowych Mistrzostw Świata.
Oliver Solberg, Aaron Johnston, Subaru WRX STI
WRC od dawna marzy o powrocie do USA, co nastąpiłoby pierwszy raz od 1988 roku, kiedy rozegrany został Rajd Olympus. W 2024 roku promotor ogłosił konkretny plan organizacji rajdu w Stanach Zjednoczonych w 2026 roku.
Istniała nadzieja, że szutrowy Rally USA w Tennessee znajdzie się w kalendarzu już w tym sezonie, ale FIA potwierdziła, że w dniach 11-17 czerwca odbędzie się rajd kandydacki, który ma być ostatnim sprawdzianem przed umieszczeniem go w przyszłorocznym kalendarzu.
Delegaci odwiedzą odcinki specjalne i sprawdzą infrastrukturę w Kentucky i Tennessee. Program obejmie również wizytę na jednej z rund narodowych mistrzostw organizowanych przez Amerykańskie Stowarzyszenie Rajdowe (ARA), dając zespołowi FIA możliwość bezpośredniego kontaktu ze społecznością rajdową USA, w tym organizatorami, wolontariuszami i kibicami.
Dojdzie także do spotkania z proponowanym promotorem i organizatorem imprezy, firmą Podium Event Partners, która posiada wieloletnie doświadczenie w wielu dyscyplinach sportów motorowych, w tym w NASCAR.
- Stany Zjednoczone stanowią jedną z najważniejszych możliwości rozwoju dla Rajdowych Mistrzostw Świat – powiedział Mohammed Ben Sulayem.
- To kraj, w którym sport motorowy jest częścią kultury. Jestem głęboko zaangażowany we wzmacnianie obecności FIA w USA i zapewniam, że rajdy staną się filarem tej przyszłości.
- Rozszerzenie WRC na Amerykę Północną nie tylko zwiększyłoby globalny zasięg mistrzostw, ale także połączyło rajdy z wiedzą, pasją i rosnącą bazą fanów na rynku, na którym udział i zaangażowanie stale rosną.
Promotor WRC i lider projektu Rally USA, Marc de Jong, powiedział: - Stany Zjednoczone niewątpliwie stanowią ogromną szansę rozwoju dla cyklu WRC. To naprawdę ważny rynek dla naszych interesariuszy i partnerów, a w ostatnich latach zaobserwowaliśmy także znaczny wzrost zainteresowania kibiców.
Miki Biasion / Tiziano Siviero, Lancia Delta.
- Plany dotyczące powrotu WRC do USA kiełkowały od jakiegoś czasu, a potwierdzenie kandydackiego wydarzenia stanowi ważny krok w tym kierunku. To kamień milowy w długo oczekiwanym powrocie WRC do USA, po prawie 40 latach nieobecności.
Perspektywa potencjalnego powrotu WRC do USA w 2027 roku prawdopodobnie spodoba się producentom, biorąc pod uwagę wpływ tego kraju na przemysł motoryzacyjny.
- USA to miejsce, które jest centrum przemysłu samochodowego i kultury motoryzacyjnej, więc dotychczasowy brak rundy WRC był wręcz niewytłumaczalny - powiedział prezes Toyoty, Akio Toyoda, zapytany podczas Rajdu Monte Carlo o znaczenie USA dla WRC.
Stany Zjednoczone są jednym z wielu krajów, które obecnie ubiegają się o dołączenie do kalendarza WRC w przyszłości. Wielka Brytania, Irlandia, Indonezja, Chiny, Australia i Nowa Zelandia albo pracują nad ofertami, albo rozważają organizację imprez w przyszłości.
Jednakże na chwilę obecną USA są jedynym krajem, który złożył do FIA oficjalny wniosek o organizację imprezy kandydackiej w tym roku.
Oglądaj: Rajd Monte Carlo 2026 - Etap 4
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Najnowsze wiadomości
Team LRP Poland ogłosił skład
Angelard pnie się w górę
Ogier krytykuje Hankooka
Czy Hadjar da radę?
Hyundai postawił aż na pięciu
Hyundai modernizuje
Evans: Muszę być bardziej bezwzględny
Rovanpera: Będzie mi tego brakowało
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.
Najciekawsze komentarze