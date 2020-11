McRae i Derek Ringer cieszyli się z sukcesu po zwycięstwie w Network Q RAC Rally. McRae sięgnął po tytuł w wieku 27 lat i 109 dni. Był pierwszym brytyjskim kierowcą, który został mistrzem świata.

Od tego momentu życie Szkota mocno się zmieniło. Stał się jednym z najpopularniejszych kierowców, jakich znał ten sport.

Chcąc przypomnieć to osiągnięcie, Promotor WRC przygotował 30-minutowy film dokumentalny „Colin McRae: 25 Years A Champion”, w którym jego ojciec i pięciokrotny rajdowy mistrz Wielkiej Brytanii Jimmy oraz szef Prodrive David Richards wspominają sukces z 1995 roku. O swoim ojcu opowiada również córka McRae'a, Hollie.

McRae wyrobił sobie reputację jednego z najszybszych i najodważniejszych kierowców WRC. Zginął w katastrofie helikoptera w 2007 roku. Wśród ofiar byli też jego syn Johnny i dwóch przyjaciół rodziny.

Koledzy z Subaru, McRae i Carlos Sainz, rozpoczęli Network Q RAC Rally 1995 remisując w klasyfikacji mistrzostw, po tym jak kontrowersyjne polecenia zespołowe zmusiły McRae do podarowania zwycięstwa Hiszpanowi w przedostatniej rundzie sezonu, w Rallye Catalunya - Costa Brava - Rallye de España.

Podczas decydującej rozgrywki gorączka rajdowa ogarnęła cały kraj, gdy ponad dwa miliony kibiców dopingowało Colina w błotnistych lasach Wielkiej Brytanii. McRae, mimo kapcia, pokonał Sainza o 36 sekund i zdobył tytuł, mając pięć punktów przewagi nad Hiszpanem.

- Zawsze pamiętam metę i jak kręcił bączki wspomina McRae senior. - Tłumy, które tam przyszły, to było niewiarygodne. Myślę, że większość mieszkańców Lanark [rodzinne miasto] tam się pojawiło, byli pewni, że wygra.

- Jedną z rzeczy, którą powiedział Colin, nie pamiętam, czy to było na końcu ostatniego oesu, czy już w Chester, było stwierdzenie: „Mistrz świata, świat to duże miejsce, prawda?” Zawsze będę to wspominał - dodał.

Hollie tak opowiada o ojcu: - Przez pierwsze osiem lat mojego życia nie znałam Colina McRae, mistrza świata, znałam go tylko jako ojca. Od czasu do czasu robił ciekawe rzeczy, ale dla mnie był po prostu tatą.

- Czasem wyjeżdżał, zajmował się czymś fajnym i wracał ze wspaniałymi historiami, ale kiedy przebywał w domu, był po prostu jak każdy inny ojciec. Był kochający i troskliwy, co na zawsze ze mną pozostanie - dodała.

Richards wspomina napięcie w zespole, gdy mistrzostwa osiągnęły punkt kulminacyjny.

- To było coś, co trudno sobie wyobrazić i ciężko dziś komukolwiek wyjaśnić. Wiesz, widzieliśmy, jak Lewis Hamilton zdobywał tytuły mistrzowskie w Formule 1, ale to było coś więcej. Miliony ludzi oglądały zawody, to było dość niezwykłe - powiedział Richards.

Sześć lat po zwycięstwie McRae'a, kolejnym Brytyjczykiem, który sięgnął po mistrzostwo świata był Richard Burns, w 2001 roku.

Teraz tą drogą podąża Walijczyk Elfyn Evans. Wielka Brytania ma bardzo dużą szansę cieszyć się z trzeciego tytułu w WRC. Przed finałem sezonu 2020 - Rally Monza, reprezentant Toyoty ma czternaście punktów przewagi nad kolegą zespołowym Sebastienem Ogierem.

Rajd w Monzy odbędzie się w dniach 3-6 grudnia.

- Będę musiał być w najlepszej formie. Przy obecnej sytuacji punktowej, kwestia mistrzostwa nadal jest otwarta. Pojedziemy do Monzy chcąc wygrać rajd - powiedział Evans

Film „Colin McRae: 25 Years A Champion” będzie dostępny od 20 listopada u nadawców z prawami do transmitowania mistrzostw świata, jak również na platformie WRC+.