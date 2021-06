WRC zmierza do Ameryki Północnej

Głównym celem pozostaje wizyta w Stanach Zjednoczonych Ameryki. WRC nie ścigało się w USA od ponad 30 lat. Ostatnią rundą był Olympus Rally w 1988 roku.

Jeśli chodzi o całą Amerykę Północną, światowy czempionat regularnie odwiedza Meksyk. W tym roku zrezygnowano z wyprawy za ocean ze względu na pandemię koronawirusa, ale popularne wydarzenie powinno wrócić do kalendarza w przyszłym sezonie. Pojawiające się od czasu do czasu plotki mówiące o zimowej rundzie w Kanadzie nigdy nie były bliskie realizacji.

Yves Matton, odpowiedzialny w FIA za rajdy, przyznał w rozmowie z Motorsport.com, że włodarze WRC planują już przyszłym roku zorganizować rajd kandydacki lub wydarzenie pokazowe. W dalszej perspektywie głównym zadaniem jest organizacja rundy mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych.

- Z pewnością Ameryka jest tym, nad czym ciężko pracujemy - powiedział Matton. - W niedalekiej przyszłości chcemy mieć rajd w Ameryce Północnej. Spróbujemy zorganizować jakieś wydarzenie w 2022 roku. Na pewno nie będzie to część kalendarza, ale chcemy zacząć od czegoś, co potem pozwoli na organizację rundy WRC.

- Możemy przygotować wiele rzeczy - pokaz lub jakiś rajd kandydacki. Wydarzenie o każdej formie, które może być pierwszym krokiem do rundy WRC. Z pewnością dla wszystkich - nie tylko dla Forda - ważne jest, by [wreszcie] pojawić się w Ameryce, podobnie jak w Chinach czy Rosji.

M-Sport, choć nie posiada pełnego wsparcia ze strony Forda, popiera starania o rundę WRC w Stanach Zjednoczonych. Richard Millener, szef zespołu, mimo że nie wierzy, iż rywalizacja w USA zachęci Forda do większego zaangażowania, uważa za istotne promowanie rajdów w tamtym regionie świata.

- Myślę, że wydarzenie w Ameryce Północnej to w pewien sposób motywacja obecnego wsparcia Forda - powiedział Millener w rozmowie z Motorsport.com. - Chcemy tam rajdu. To wielki rynek, które obecnie jest niewykorzystany. Wszystko w Ameryce jest większe i lepsze, więc chcielibyśmy się tam wybrać, zwłaszcza, że to dom Forda.

- Czy zmieni to cokolwiek w zaangażowaniu Forda? Wątpię, ale w tej chwili nie oczekujemy tej zmiany. Chcemy promować ten sport, a organizacja wydarzenia w Ameryce jest dobra dla rajdów. Kropka. To wielkie rzesze kibiców, którym nie dano do tej pory okazji obejrzenia WRC, więc wiem, że to główny cel dla promotora, Forda i dla nas.

- Myślę, że te trzy strony dojdą do porozumienia. Celem jest runda WRC w 2024, może nawet w 2023 roku. Rajd kandydacki mógłby się odbyć w 2022 roku. Byłoby fantastycznie. COVID-19 prawdopodobnie ogranicza to, co moglibyśmy zrobić już teraz, ale taki jest aktualny plan i ciśniemy jak diabli, by to osiągnąć.

Millener zaznaczył również, iż M-Sport zrobi wszystko, by wziąć udział w zapowiadanej na 2022 rok imprezie.

- Jestem pewien, że znajdziemy sposób, by wysłać tam samochód. Niezależnie od tego czy będzie to Rally1, czy auto z tego roku. Są możliwości, by wysłać tam kierowcę i zespół. W pełni to popieramy - zakończył Richard Millener.

Travis Pastrana, Rhianon Gelsomino, Subaru Photo by: Michael Noble Jr.