Harmonogram Sebastiena Ogiera na WRC 2023 jeszcze nie został potwierdzony i prawdopodobnie nie zostanie w pełni ułożony przed rozpoczęciem kampanii. Jest jednak wielce prawdopodobne, że zobaczymy go już w dwóch z pierwszych trzech rajdów.

- Myślę, że możemy zgadnąć, gdzie zacznie się mój sezon - stwierdził Ogier. - Monte Carlo jest rzecz jasna dla mnie bardzo wyjątkowe. Natomiast Meksyk jest imprezą podczas której zawsze dobrze się bawiłem.

Ogier jest ostatnim zwycięzcą rundy mistrzostw świata w Guanajuato. Do Francuza przemawia również Rajd Europy Środkowej, który nie jest tak daleko od jego domu i stanowi coś zupełnie nowego z trasą prowadzącą przez Niemcy, Czechy i Austrię.

Poza tymi wydarzeniami, ciężko jest wskazać kolejne trzy lub cztery, które mogłoby poruszyć wyobraźnię reprezentanta Toyoty, choć zespół, co zrozumiałe, chciałby go też zobaczyć w Japonii na koniec sezonu.

Latvala zna możliwości Ogiera w kontekście zdobywania punktów i w każdej rundzie przyjmie go z otwartymi rękami. Nie chce jednak, aby między jego występami w WRC były duże przerwy.

W mijającym roku np. Ogier spędził cztery miesiące z dala od rajdowej rywalizacji, między występami w Monte Carlo, a potem w Portugalii, oraz trzy miesiące między startami w Safari i Nowej Zelandii.

- Seb mówi o sześciu rajdach lub coś w tym stylu, co stanowi dobrą ilość. To prawie połowa sezonu. Oczywiście chcielibyśmy, aby zaliczył jak najwięcej zawodów, ale sześć, to też dobrze - powiedział Latvala.

- Natomiast wolałbym, aby jego przerwy między występami nie były zbyt duże. Może być trudno wrócić do samochodu i natychmiast podążać maksymalnym tempem. W przypadku takich odstępów mogą nastąpić komplikacje - uznał.

Teoria Fina wydaje się mieć sens. Jednak Ogier, który po trzech miesiącach od występu w Afryce wrócił do GR Yarisa Rally1 w Auckland, zdołał zająć drugie miejsce w Rajdzie Nowej Zelandii, a w kolejnej z rzędu odsłonie mistrzostw triumfował w Hiszpanii.

