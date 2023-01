M-Sport Ford World Rally Team, który dziś odkrył malowanie na sezon 2023, przystąpi do rywalizacji w zmienionym i uszczuplonym składzie. Z zespołem pożegnali się Craig Breen oraz Gus Greensmith, a do WRC 2 odesłany został Adrien Fourmaux.

Poważnym wzmocnieniem jest osoba Tanaka, który wrócił do Kumbrii po pięciu sezonach spędzonych łącznie w Toyocie i Hyundaiu. Pełny program zaliczy również Pierre-Louis Loubet, pilotowany przez Nicolasa Gilsoula.

Do zdobywania punktów dla zespołu producenckiego nominować można trzy załogi. Pomimo zaliczania wyników dwóch najwyżej sklasyfikowanych w danym rajdzie, M-Sport znacząco ograniczył sobie szanse na powalczenie o laur w tej klasyfikacji i sami tego nie kryją.

- Chcemy być w walce o tytuły [indywidualne] i dlatego w większości rajdów wystawiamy prawdopodobnie tylko dwa zarejestrowane samochody - powiedział Malcolm Wilson w rozmowie z Motorsport.com. - Będę szczery. Dokładam wszelkich starań, by Ott wygrywał rajdy i zdobył mistrzostwo.

- Nie mamy wystarczających sił i zasobów, by walczyć o tytuł producencki, więc poświęcamy wszystko, żeby wygrywać rajdy i liczyć się indywidualnie.

Wilson z podekscytowaniem oczekuje Rajdu Monte Carlo, który w najbliższy czwartek rozpocznie sezon 2023. M-Sport zaliczył już testy w Alpach.

- Jak możecie sobie wyobrazić, jestem bardzo podekscytowany nowym sezonem, czuję się wręcz odmłodzony. Zarówno Ott, jak i Pierre-Louis mają za sobą udane testy i obaj wydają się być dość zadowoleni.

- Wiemy, że mamy trochę pracy do wykonania, ale z drugiej strony jest to budujące. Cieszę się, że testy poszły nieźle. To dobre dla strony mentalnej. Nie mogę się już doczekać powrotu na Monte i zobaczymy, co uda się zrobić.

Polecane video: