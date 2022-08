Sobotnią część rywalizacji kończył drugi przejazd odcinka Vekkula. Nieco ponad 20,5 km najszybciej przejechali Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen. Tanak i Jarveoja byli gorsi o 3,1 s. Trójkę uzupełnili Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe [+9,2 s].

Elfyn Evans i Scott Martin musieli przejechać próbę z prowizorycznie naprawionym zawieszeniem w GR Yarisie Rally1. Strata przekroczyła 50 s.

Po przejechaniu ponad 260 kilometrów na czele pozostają Tanak i Jarveoja. Przewaga nad Rovanperą i Halttunenem stopniała do 8,4 s. Najniższego stopnia podium pilnują Esapekka Lappi i Janne Ferm [+35,2 s].

- Nadal jestem zaskoczony naszą pozycją. To był dobry dzień. Sądziłem, że w takich warunkach stracimy więcej - informował Tanak.

- Wczoraj straciliśmy sporo czasu i dziś daliśmy z siebie wszystko. Różnice są niewielkie. Wieziemy dobre punkty i jutro trzeba skończyć robotę - odgrażał się Rovanpera.

- Teraz było najgorzej. Słońce jest coraz niżej i chwilami praktycznie nic nie widać. Baliśmy się też wyczyścić szybę, by bardziej nie pękła. Ale jesteśmy tutaj - komentował Lappi.

Z walki o wygraną definitywnie odpadli Evans i Martin [+1.19,7 s]. Piąte miejsce zajmują Neuville i Wydaeghe [+2.05,5]. Takamoto Katsuta i Aaron Johnston obracali się na finałowej próbie dnia i tracą do Belgów 42 s. Z czwórki M-Sportu najlepsi są Gus Greensmith i Jonas Andersson [+3.23,0]. Pierre-Louis Loubet i Vincent Landais tracą do kolegów 4,2 s.

- Musieliśmy naprawiać amortyzator. Wydaje się, że mogłem tu pojechać szybciej, ale z drugiej strony, gdyby się rozpadło... - przekazał Evans.

- Generalnie samochód spisywał się lepiej. Nie ma jednak sensu, by naciskać. W tym rajdzie nie będę walczył z chłopakami z przodu. Nadal jednak mam sporo frajdy - przekazał Neuville.

- Uciekł mi tył przy dużej prędkości. Nie wiem, co powiedzieć - martwił się Katsuta.

- Popołudnie przyniosło sporo frajdy. Muszę coś zrobić z porankami. Może będę pił jedną kawę więcej - żartował Greensmith.

- Jest frajda. On jest szybszy ode mnie. Zasłużył na to. Muszę jednak bardziej naciskać, by zyskać trochę czasu - zapowiedział Loubet.

Dwa ostatnie miejsca w dziesiątce należą do czołówki WRC 2. Teemu Suninen i Mikko Markkula [+7.56,8] mają 10,7 s zapasu nad Emilem Lindholmem i Reetą Hamalainen. Prowizoryczne podium tej kategorii uzupełniają Egon Kaur i Silver Simm [+1.39,7]. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk są siódmą załogą kategorii, trzecią wśród juniorów [+5.10,9].

Lauri Joona i Tuukka Shemeikka liderują w WRC 3. Przewaga nad Janem Cernym i Janem Tomankiem przekracza 3,5 minuty.

Na niedzielę zaplanowano cztery odcinki specjalne. Pierwszy z nich ruszy o godzinie 7:23 polskiego czasu.

