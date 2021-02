Wybór dla juniorów

Cykl JWRC wchodzi w 21 sezon istnienia. Pierwszą rundą - z pięciu zaplanowanych - będzie Rajd Chorwacji.

Dziś poinformowano o nagrodach, które czekają na zwycięzcę. Do wyboru są dwa pakiety.

Pierwszy z nich przewiduje starty w Fieście Rally2 [R5] w kategorii WRC 3 w sezonie 2022. M-Sport pokryje wpisowe do cyklu oraz pięciu rajdów i zapewni 200 opon przy współpracy z Pirelli. Warunkiem jest udział w minimum pięciu rundach.

Drugi pakiet obejmuje w pełni sfinansowany udział w pięciu dowolnych rajdach na szczeblu WRC za kierownicą nowej Fiesty Rally3.

- Dla JWRC oraz wszystkich zainteresowanych stron niezwykle ważne jest, aby kierowcy mogli się rozwijać i kontynuować swoją karierę w mistrzostwach świata - powiedział Maciej Woda, szef JWRC. - M-Sport ciężko pracował nad swoją drabinką możliwości, która odzwierciedla nową piramidę rajdową FIA.

- Szczęśliwie, znajdujemy się w pozycji, dzięki której możemy podstawić samochód na każdym szczeblu piramidy. Nowa Fiesta Rally3 umożliwia nam zaoferowanie pięciu w pełni sfinansowanych startów w mistrzostwach świata samochodem z napędem na cztery koła, w przeciwieństwie do opcji z autem Rally2, gdzie mistrz [JWRC] musi zebrać budżet.

- Oczywiście, jeśli mistrz będzie miał środki na jazdę samochodem Rally2, to świetnie i nie będziemy go do tego zniechęcać - wyjaśnił Maciej Woda.