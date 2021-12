Hyundai udał się w zeszłym tygodniu do Francji, by odbyć asfaltowe testy przed rozpoczynającym się już za półtora miesiąca sezonem 2022, inaugurującym nową erę w rajdach samochodowych. Koreański producent po raz pierwszy miał okazję sprawdzić wersję i20 N Rally1, zbliżoną do tej, którą ujrzymy w styczniu na alpejskich oesach.

Zajęcia nie przebiegały jednak bezproblemowo. Swój test odbyli Ott Tanak i Oliver Solberg, jednak pobyt w Alzacji przerwano z powodu obfitych opadów śniegu. Aby Neuville i Wydaeghe mogli zasiąść w rajdówce, przeniesiono się w region Midi-Pireneje. Tej wyprawy załoga nie będzie jednak miło wspominać.

Na mokrej nawierzchni Hyundai opuścił drogę i spadł z dużej wysokości do potoku. Nie podano zbyt wielu szczegółów. Wiadomo, że załoga trafiła do szpitala na kontrolne badania. Okazało się, że Wydaeghe ma uszkodzony obojczyk i będzie musiał poddać się operacji.

We wtorek pilot poinformował, że zabieg przebiegł bez komplikacji. Wydaeghe rozpocznie rehabilitację i zapowiada, iż będzie gotowy do startu w Rajdzie Monte Carlo.

- Chciałem wam przekazać dobre wieści - napisał Wydaeghe w mediach społecznościowych. - Musiałem poddać się drobnej operacji na obojczyku. Teraz jestem już w domu. Wszystko jest dobrze i nie martwcie się. Pełną sprawność odzyskam za cztery tygodnie.

- Dziękuję za wszystkie miłe wiadomości i do zobaczenia w Monte Carlo.

90. edycja Rajdu Monte Carlo ruszy 20 stycznia.