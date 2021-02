Wymagające asfalty Chorwacji

Po wieloletnich staraniach przyznano Chorwacji prawo do organizacji jednej z rund światowego czempionatu. Załogi zawitają do Zagrzebia w trzeciej dekadzie kwietnia (22-25.04). Na dwa miesiące przed startem rajdu opublikowano regulamin wraz z harmonogramem czasowym.

W programie Rajdu Chorwacji znalazły się 22 odcinki, rozdzielone na cztery dni. W czwartek odbędzie się odcinek testowy Medvedgrad [4,60 km], poprowadzony wąską drogą na północnych obrzeżach Zagrzebia. Wieczorem tego samego dnia rywalizację rozpocznie próba zlokalizowana na terenach wystawienniczych Zagreb Fair [1,63 km]. Część oesu przebiegać będzie „pod dachem”.

Podczas piątkowego etapu załogi udadzą się na południowy zachód od Zagrzebia i pokonają dziewięć odcinków specjalnych Zaplanowano dwukrotne przejazdy: Rude - Plešivica [6,94 km], Kostanjevac - Petruš Vrh [23,76 km], Jaškovo - Mali Modruš Potok [10,10 km] i Pećurkovo Brdo - Mrežnički Novaki [9,11 km]. Dzień zakończy się ponownie na terenie Zagreb Fair [1,63 km].

Podobnie wygląda program przewidziany na sobotę. Dwie sekcje utworzą oesy: Mali Lipovec - Grdanjci [20,33 km], Stojdraga - Gornja Vas [20,77 km], Krašić - Vrškovac [11,11 km] oraz Vinski Vrh - Duga Resa [8,87 km]. Zawodnicy odwiedzą te same rejony, w których rywalizowali dzień wcześniej.

W niedzielę odbędą się cztery odcinki. Załogi dwa razy zmierzą się z próbami: Bliznec - Pila [25,20 km] i Zagorska Sela - Kumrovec [13,33 km]. W Kumrovcu poznamy również zdobywców dodatkowych punktów za Power Stage.

Rajd Chorwacji debiutuje w tym roku w kalendarzu WRC, więc dla światowej czołówki będzie podróżą w nieznane. Drogi stanowią mieszankę różnej jakości asfaltu. Większość trasy przebiega przez tereny zalesione i składa się zarówno z bardzo wąskich sekcji, jak i szerokich oraz szybkich fragmentów. Polscy kibice mogą odnaleźć „nawiązania” do prób znanych ze „Świdnickiego”, „Rzeszowskiego” czy popularnej „Barumki”. Nie brakuje malowniczych miejsc. Przykładem jest przejazd przez kamienny most w miejscowości Novigrad na Dobri. Wizyta na tym odcinku (Vinski Vrh - Duga Resa) może być również okazją do zwiedzenia XIV-wiecznego zamku (zdjęcia poniżej).

W rozmowie z Motorsport.com organizatorzy przyznali, że nadal oczekują na decyzję władz odnośnie obecności widzów na oesach. Wstęp na większość prób będzie bezpłatny. Bilety wymagane będą jedynie na miejskim oesie Zagreb Fair.

Regulamin i harmonogram czasowy

Galeria - Zdjęcia z trasy Rajdu Chorwacji: