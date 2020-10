Ypres Rally odwołany

Pandemia koronawirusa niemal całkowicie zburzyła tegoroczny harmonogram mistrzostw świata. Aby ratować sezon, FIA i promotor WRC włączyli do kalendarza rundy, które w normalnych okolicznościach miały niewielkie szanse na goszczenie światowego czempionatu.

Jedną z nich - obok Rajdu Estonii i Rally Monza - miał być Ypres Rally, w przeszłości runda ERC i IRC. Początkowo zaplanowana na koniec czerwca, impreza była dwukrotnie przekładana. Załogi walczące o światowy prymat miały się zjawić w Zachodniej Flandrii w trzeciej dekadzie listopada.

Wysiłki organizatorów zniweczyła druga fala COVID-19. Belgia obecnie zmaga się z gwałtownym wzrostem zachorowań. Raporty informują każdego dnia o nawet 20 tysiącach nowych zakażeń. W tej sytuacji rozegranie siódmej rundy sezonu okazało się niemożliwe.

Informację podały belgijskie media i potwierdziły je źródła Motorsport.com. Ypres Rally został odwołany po raz pierwszy w swojej 55-letniej historii.

Komunikat organizatora:

Zorganizowaliśmy ostatnio dwa rajdy - Monteberg i Aarova - z zachowaniem środków ostrożności, jednak nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z obecnym wybuchem wirusa - przekazał Jan Huyghe z Club Superstage. - Śledziliśmy kryzys zdrowotny wspólnie z lokalnymi władzami. Niestety, liczby dramatycznie rosły.

- To ogromne rozczarowanie dla wszystkich naszych wolontariuszy, którzy udowodnili, że mogą w krótkim czasie przygotować rundę WRC - dodał Alain Penasse, prezes Club Superstage. - Miejmy nadzieję, że nasze wysiłki i inwestycje nie pójdą na marne. Udowodniliśmy FIA i promotorowi, iż jesteśmy w stanie szybko zmienić plany i zorganizować Renties Ypres Rally na poziomie mistrzostw świata. To odwołanie stało się nieuniknione, ale nie rezygnujemy z naszych ambicji. Miejmy nadzieję, że to tylko odroczenie.

W kalendarzu WRC 2020 pozostał Rally Monza, zaplanowany w dniach 4-6 grudnia. Jego rozegranie również stoi pod znakiem zapytania. Lombardia zmaga się z dużym wzrostem zakażeń koronawirusem. Włoski rząd wprowadził godzinę policyjną w niektórych regionach kraju.

Obecnie w klasyfikacji sezonu przewodzą Elfyn Evans i Scott Martin. Zespołowi koledzy: Sebastien Ogier i Julien Ingrassia tracą 14 punktów. Losy tytułów nie są również rozstrzygnięte w WRC 2, WRC 3 i JWRC.