Choć techniczna rewolucja na szczeblu światowego czempionatu - wprowadzająca do rywalizacji samochody o napędzie hybrydowym - rozpoczęła się zaledwie dziesięć miesięcy temu, w FIA trwają zaawansowane prace, których efektem mają być przepisy obowiązujące od sezonu 2025.

Wprowadzenie komponentu elektrycznego miało przyciągnąć nowych producentów, jednak swoje zaangażowanie potwierdzili tylko dotychczasowi gracze: Toyota, Hyundai i M-Sport Ford. Nadzieją jest kolejny zestaw przepisów i dlatego FIA chce jak najszybciej wytyczyć mapę drogową dla potencjalnych chętnych. Aktualnym celem jest ukończenie jej do końca bieżącego roku.

- Powiedziałbym, że zaawansowanie wynosi 70 procent - przyznał Andrew Wheatley, dyrektor rajdowy w FIA, w rozmowie z Motorsport.com. - Przeprowadziliśmy wiele narad z producentami obecnymi w WRC i rozmawialiśmy z tymi, którzy generalnie są zaangażowani w rajdach. Odbyliśmy też kilka dyskusji z producentami, których nie ma w WRC, aby spróbować zrozumieć kierunek, w jakim podąża świat motoryzacji.

- Mamy wiele informacji zwrotnych i możliwości do rozważenia. Jasne jest, że nikt nie ma ustalonego jednego poglądu na to, jak będzie wyglądała przyszłość.

- Teraz więc pracujemy nad propozycją, którą będzie można przedstawić Światowej Radzie Sportów Motorowych, zawierającą wizję przyszłości WRC. Absolutnie wszyscy, z którymi rozmawialiśmy, są entuzjastycznie nastawieni do tego, co przed nami.

Największy znak zapytania dotyczy przyszłego napędu. Obecna hybryda jest połączeniem dotychczas używanego silnika spalinowego [GRE - global race engine] z zestawem baterii dostarczonym przez Compact Dynamics. W trakcie Ypres Rally Belgium zaprezentowano prototypową Toyotę GR Yaris napędzaną wodorem. Z kolei w Nowej Zelandii pokazowe przejazdy w pełni elektrycznym Hyundaiem Koną wykonał Hayden Paddon - wraz ze swoim zespołem twórca samochodu.

- Obecnie znamy „rdzeń” samochodu Rally1 i jest nim konstrukcja rurowa, aerodynamika, zawieszenie i hamulce. 75 procent auta nie zmieni się. Wiemy, że te elementy działają naprawdę dobrze. To, co może się zmienić, to paliwo dostarczane do silnika lub sam silnik. Na elektryczny lub termiczny.

- Z aktualnym formatem mamy sporo elastyczności. Możemy skalować [wybrane modele], by dostosować je do rywalizacji. Wiele możliwości opartych jest na konstrukcji rurowej. Pytanie dotyczy napędu.

- Jeśli popatrzymy na obecny samochód napędzany paliwem niekopalnym, elektrycznego Hyundaia i napędzaną wodorem Toyotę, przyszłość zawiera się w tych ramach. Pytanie brzmi, w której konkretnie?

Polecane video: