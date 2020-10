Zabezpieczenie medyczne dla Ypres Rally

Siódma odsłona WRC 2020 jest zaplanowana w terminie 20-22 listopada.

Zaplecze medyczne dla rajdu będzie stanowił Jan Yperman Hospital. Placówka zapewni 2500 testów na Covid-19. Przebadani zostaną wszyscy uczestnicy zawodów oraz osoby pracujące przy rajdzie.

- Jan Yperman Hospital z przyjemnością przyczyni się do zapewnienia bezpiecznego przebiegu Ypres Rally - oświadczył dyrektor szpitala, Jan Yperman. - W tygodniu poprzedzającym zawody przeprowadzimy 2500 testów na Covid-19 i poddamy je analizie w naszym laboratorium klinicznym. Działania te zostaną zorganizowane tak, że nie odbiją się na normalnym funkcjonowaniu naszej placówki.

Club Superstage - organizator Renties Ypres Rally Belgium potwierdza, że zostaną zbadani wszyscy pracownicy oraz uczestnicy rajdu.

- W ostatnich tygodniach, przeprowadzając Monteberg Rally i Aarova Rally, dwukrotnie udowodniliśmy, że możemy zorganizować imprezę z publicznością, w sposób bezpieczny. To są zawody na świeżym powietrzu. Trasa ciągnie się przez kilkadziesiąt kilometrów, więc przestrzeganie przepisów zdrowotnych jest całkowicie wykonalne - oświadczył Jan Huyghe z Club Superstage.

- Jeśli chodzi o Renties Ypres Rally Belgium, pierwszą belgijską rundę mistrzostw świata, pójdziemy o krok dalej niż protokół zaakceptowany dla rajdów we Flandrii - dodał. - Będziemy stosować się do zasad określonych przez FIA, a to oznacza, że każdy uczestnik imprezy przed jej rozpoczęciem musi otrzymać negatywny wynik testu na Covid-19. Będą testowani wszyscy, pracownicy i zawodnicy.