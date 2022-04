Szef zespołu Toyoty Jari-Matti Latvala, spodziewał się, że zwycięstwo w Rajdzie Chorwacji, trzeciej odsłonie WRC 2022, umknęło Rovanperze. Jego przewaga w rajdzie wyparowała, gdy nagła ulewa zaskoczyła zespół w wyborze opon na przedostatni odcinek specjalny.

21-latek był bezradny, aby uniknąć utraty 28,4 sekund przewagi nad Ottem Tanakiem z Hyundaia, któremu pomógł lepszy pakiet opon (dwie miękkie i dwie deszczowe) w porównaniu do dwóch twardych i dwóch deszczowych, w które była wyposażona Toyota GR Yaris Rovanpery.

Pomimo niekorzystnego doboru ogumienia, lider mistrzostw Rovanpera zdołał zniwelować przewagę Tanaka i Martina Jarveoji, która wynosiła 1,4s przed ostatnim oesem i wraz z Jonne Halttunenem i wygrali rajd pokonując estońską załogę o 4,3s.

- Mogę stwierdzić, że to cudowne dziecko - powiedział Latvala portalowi Autosport/Motorsport.com. - To był niesamowity występ. Nie sądziłem, że może wygrać ten ostatni oes i rajd. Byliśmy pewni, że Tanak ma lepsze opony i odniesie zwycięstwo. Nie wiem skąd Kalle wziął taką prędkość i tak mocno zaatakował. Nie mam słów, aby opisać jazdę, jaką zaprezentował.

Podsumowanie Rajdu Chorwacji: Wielkie zwycięstwo Rovanpery i Halttunena

Rovanpera uznał ten weekend za najtrudniejszy w swojej dotychczasowej karierze, ale nie zamierzał odpuszczać walki o zwycięstwo, mimo że w końcówce zawodów wszystko ułożyło się przeciwko niemu.

Fin już wcześniej stracił sporo ze swojej przewagi nad Tanakiem, gdy w sobotę na jedenastym oesie złapał kapcia. Do tego sukces ten tym bardziej jest warty podkreślenia, ponieważ kierowca Toyoty nie miał żadnego doświadczenia z trasami Rajdu Chorwacji. Gdy w zeszłym roku impreza ta debiutowała w kalendarzu WRC, rozbił się już na pierwszej próbie.

- Myślę, że to z pewnością jeden z najtrudniejszych weekendów w mojej karierze, warunki naprawdę nie były łatwe i wszyscy mieli problemy - powiedział Rovanpera dla Autosport/Motorsport.com. - W sobotę przebiliśmy oponę, a w niedzielę straciliśmy dużo czasu z powodu złego wyboru ogumienia. Miło było wygrać, do ostatniego zakrętu jechaliśmy wszystko, co mogliśmy.

- Kiedy zobaczyłem co dzieje się na Power Stage, jak bardzo było błotniście, wiedząc, że Ott ma miękkie opony, byłem pewien, że trudno będzie mu dorównać, ale nie odpuściłem, bo zawsze trzeba próbować - podkreślił.

Drugie zwycięstwo Rovanpery w trzech rajdach w tym roku, po wcześniejszym sukcesie w Szwecji, zapewniło mu zdecydowaną przewagę na prowadzeniu w mistrzostwach, wynoszącą 29 punktów nad Thierrym Neuvillem z Hyundaia, który zajął trzecie miejsce w Chorwacji.

Po tym ostatnim triumfie Latvala uważa, że Rovanpera jest teraz pretendentem do tytułu.

- To dla mnie dowód na to, że jest on prawdziwym faworytem do tytułu Rajdowego Mistrza Świata - dodał Latvala. - Rozwija się tak szybko, że już w tym roku stać go na to. Kiedy ja byłem w jego wieku, nikt wówczas nie był na takim poziomie jak on.

