Elfyn Evans i Scott Martin oraz Sebastien Ogier i Julien Ingrassia toczą między sobą zaciętą walkę o zwycięstwo w Rajdzie Monzy i końcowy sukces w mistrzostwach świata.

Po piątku Evans ma 1,4s przewagi nad kolegą zespołowym z Toyoty.

- To nie był łatwy odcinek - mówił Evans po OS7, na którym miał trzeci czas. - Dojazd do szykan, na zimnych oponach, nie jest fajny w ciemnościach. Generalnie to był dobry dzień wokół tego toru, ale oczywiście czeka nas do sporo pracy podczas jutrzejszych odcinków w górach.

- Za nami dobry początek rajdu. Dobrze poszły nam oesy w górach. Dzisiaj po południu miałem drobne problemy z samochodem. W szykanach nie podejmuję ryzyka. Generalnie wszystko w porządku.

Trzecie miejsce zajmują Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe (+21,6s), którzy nie mieli podejścia do załóg Toyoty.

- Jestem zadowolony z naszej jazdy w tym samochodzie, ale mamy kłopot z uzyskaniem lepszej prędkości. Nie wiemy dlaczego, ponieważ wyczucie jest dobre. To jest dziwna sytuacja. Jutro będzie ciężko o poprawę – przekazał Belg.

Dani Sordo i Candido Carrera zamknęli dzień najlepszym rezultatem na odcinku Grand Prix 1. W rajdzie są trzy sekundy za kolegami z Hyundaia.

- Zmieniliśmy nieco ustawienia mojego samochodu w kierunku tych z Katalonii - wyjaśnił Sordo. - Tuż po oesie od razu powiedziałem mojemu pilotowi, że jest lepiej.

OIiver Solberg i Elliott Edmondson zajmują piąte miejsce (+50,6s), a szóste Takamoto Katsuta i Aaron Johnston (+1:05.5).

- Fajnie, że udało się wykręcić drugi czas na oesie - mówił Katsuta po OS7. - W ciemnościach nie było to łatwe. Postaram się jutro poprawić na odcinkach specjalnych w górach. Dziś rano bowiem nie miałem dobrego wyczucia, ale generalnie wszystko układa się w porządku.

Kolejne miejsca zajmują: Greensmith/Andersson (+1:14.1), Suninen/Markkula (+1:28.6), Rovanpera/Halttunen (+1:57.3).

Dziesiątkę zamykają liderzy WRC 3 - Yohan Rossel i Jacques-Julien Renucci. Walczący z nimi o tytuł Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak są tylko 2,9s za Francuzami.

W tabeli kierowców przed tym rajdem Kajetanowicz miał 135 punktów, a Rossel 127. Biorąc pod uwagę pięć najlepszych wyników zaliczanych do końcowej klasyfikacji, jest remis. O mistrzostwie decydować będzie końcowy wynik trwających zawodów.

Sklasyfikowani na trzynastej pozycji w rajdzie Nikołaj Griazin i Konstantin Aleksandrow, prowadzą w WRC 2, z zapasem dwóch sekund nad Bulacią i Der Ohannesianem.