Załogi przekazały fundusze

Rajd Australii został we wtorek rano oficjalnie odwołany, jednak wielu kierowców i pilotów pozostało w Coffs Harbour, aby zaoferować swoje wsparcie społeczności, która nadal walczy z żywiołem.

Załogi podpisywały oficjalne pamiątki i kombinezony, które następnie trafią na licytację. Zespoły z kolei przekazały żywność, przygotowaną z myślą o weekendowej rywalizacji. Craig Breen, Teemu Suninen i Elfyn Evans wręczyli w imieniu rywalizujących w światowym czempionacie dotację dla organizacji Czerwonego Krzyża.

- To prawdziwy dowód charakteru wszystkich zaangażowanych w WRC. - powiedział Breen. - Musimy okazać solidarność z mieszkańcami Nowej Południowej Walii. Dla nich to katastrofa.

- My wsiądziemy w samoloty i wrócimy do domów. Dla mieszkańców to będzie codzienność. Sytuacja naprawdę jest poważna.

- Zdaliśmy sobie sprawę z rozmiarów tego, co się tutaj dzieje. Widzieliśmy obrazy z płonących lasów. Strażacy i ekipy ratunkowe, które tam walczą to prawdziwi bohaterowie. Kiedy widzimy z czym się muszą zmagać, czujemy się nieistotni uprawiając jakiś tam sport. Ci ludzie są wojownikami. Nasze myśli i serca są z nimi, ponieważ walka trwa nadal.

- Myślę, że kiedy dzieje się coś takiego, trzeba zapomnieć o rajdzie i zrobić co w naszej mocy. Sądzę, że w jakiś niewielki sposób udało nam się pomóc. W ciągu najbliższych tygodni i miesięcy mieszkańcy będą się starali wszystko odbudować i nasza akcja może sprawić, że będzie im choć trochę łatwiej.

Janelle Cazaubon, dyrektor regionalna Czerwonego Krzyża w stanie Nowa Południowa Walia, powiedziała, że dotacja z pewnością pomoże, choć droga do odbudowy będzie długa i trudna.

- Dotacja jest bardzo hojna i przyjmowana z wdzięcznością. Między innymi dzięki niej możemy kontynuować misję w perspektywie długoterminowej. Czerwony Krzyż pozostanie na tych terenach bardzo długo, pomagając społeczności stanąć na nogi.