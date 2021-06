Zasada po testowym

- Trasy są bardzo ciężkie dla aut. Straszne wyboje, dużo kamieni i dziur, mnóstwo rozmaitych przeszkód – mówi Sobiesław Zasada. - Ja to dobrze wytrzymuję, ale dla samochodu będzie to ciężka przeprawa.

Trasa rajdu jest bardzo zróżnicowana. Prowadzi szutrowymi duktami wokół malowniczego jeziora Naivasha, pustynnymi drogami, wąskimi ścieżkami w buszu w rejonie parków narodowych, w którym licznie występują dzikie zwierzęta.

Sobiesław Zasada, Tomasz Borysławski, Ford Fiesta Rally3

POWIEDZIELI PO ODCINKU TESTOWYM:

SOBIESŁAW ZASADA: - Przed chwilą mogłem naprawdę poczuć rajd. Jechaliśmy rajdowym samochodem po rajdowej trasie. Jechałem spokojnie, żeby móc wyczuć samochód. Mieliśmy jednak problem z intercomem – nie słyszeliśmy się nawzajem i to spowodowało sporą stratę.

TOMASZ BORYSŁAWSKI: - Pierwsze kilometry z Mistrzem za nami, ukończyliśmy odcinek testowy ze sporą, ale nie gigantyczną stratą. To była najcięższa trasa, jaką w widziałem w życiu. Panują tu wszystkie możliwe warunki jakie mogą być – kamienie, piach, błoto, szuter, skały. Rajd potwornie wymagający.

DANIEL CHWIST: - Ten odcinek oddawał to, co będzie się działo od piątku. Cieszę się, że go przejechałem i jechało się naprawdę dobrze. W tej imprezie czasy są dla mnie drugorzędną sprawą, bo rajd jest wymagający i sukcesem będzie dojechanie do mety.

KAMIL HELLER: - Pierwszy raz jedziemy w rundzie WRC. Warunki, które tu panują i które będą panować, będą niesłychanie ciężkie. Nawet na samym zapoznaniu utknęliśmy w koleinie, więc zastanawiam się, co to będzie podczas rajdu, ale jestem pozytywnie nastawiony.

Sobiesław Zasada, Tomasz Borysławski, Ford Fiesta Rally3

Oficjalny start nastąpi w czwartek w Nairobi, później zawodnicy przejadą pierwszy odcinek super specjalny Kasarani (4,84 km na peryferiach stolicy Kenii), po czym pojadą do bazy rajdu w Naivasha, oddalonego o 60 km od Nairobi.

W programie rajdu jest 18 odcinków specjalnych o łącznej długości 320,19 km. Będą rozegrane wokół rejonu Naivasha. Prognozy na czas imprezy zapowiadają temperaturę do 21o przy raczej zachmurzonym niebie.

68. Safari Rally Kenya (24-27 czerwca) będzie szóstą rundą tegorocznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Świata WRC. 91-letni Sobiesław Zasada to najstarszy zawodnik w dziejach WRC. Najbardziej utytułowany polski kierowca rajdowy pojedzie w Safari po raz dziewiąty. Ostatni raz stanął na starcie Rajdu Safari w 1997 r. Mitsubishi Lancerem Evo III, a pilotowała go małżonka Ewa. Zajęli wtedy drugie miejsce w grupie N. Czteronapędowy Ford Fiesta Rally3, którym tym razem wystartuje Zasada, został zbudowany przez krakowski oddział M-Sport. Z kolei Daniel Chwist z Kamilem Hellerem startują Fordem Fiesta Rally2 M-Sport.

Fot. Jan Żdżarski junior