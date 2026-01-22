Jako drugi w dzisiejszym programie widniał odcinek Esclangon - Seyne-les-Alpes o długości prawie 24 kilometrów. Załogi cały czas zbliżają się do Gap, gdzie mieści się główna baza rajdu.

Oes ten był wcześniej rozgrywany tylko trzykrotnie: w 1977, 1983 i 2016 roku. W porównaniu z 2016 rokiem, został on nieznacznie wydłużony od startu. Podobnie jak w 2016 roku, będzie on pokonywany w ciemnościach, jako drugi oes imprezy.

W ciężkich, śnieżnych warunkach zwycięstwo odnieśli Oliver Solberg i Elliott Edmondson, którzy byli ponad pół minuty szybsi od Elfyna Evansa i Scotta Martina. Oesowe podium uzupełnili Jon Armstrong i Shane Byrne [+34,5 s].

Miejsca w trójce zabrakło dla Thierry’ego Neuville’a i Martijna Wydaeghe [+44,4 s]. Tym razem słabiej pojechali Adrien Fourmaux i Alexandre Coria [+51,7 s], zamykając pierwszą piątkę. Do szóstki wdarli się Hayden Paddon i John Kennrad [+56 s]. 0,7 s do Nowozelandczyków stracili Gregoire Munster i Louis Louka.

Zaskakująco dużą stratę ponieśli Takamoto Katsuta i Aaron Johnston [+1.04,3]. Dwa ostatnie miejsca w pierwszej dziesiątce generalki zajmują najszybsze załogi WRC2, Eric Camilli i Thibault de la Haye [+1.04,8] oraz Leo Rossel i Guillaume Mercoiret [+1.07,8].

Po OS2 przewaga Solberga nad Evansem wynosi 25,5 s. Na trzecie miejsce awansował Armstrong [+1.03,3], który ma przewagę 2,7 s nad Fourmaux. Piątkę zamyka Ogier [+1.15,6].